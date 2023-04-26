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  • Медичне судно, частина газети та дерев’яний холодильник: який антикваріат продають у Дніпрі (ФОТО)

Медичне судно, частина газети та дерев’яний холодильник: який антикваріат продають у Дніпрі (ФОТО)

Сьогодні 17:47
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Щоб купити антикваріат не потрібно йти на блошиний ринок або спеціальний магазин, знайти його можна на просторах Всесвітньої мережі.

Новости Днепра про Медичне судно, частина газети та дерев'яний холодильник: який антикваріат продають у Дніпрі (ФОТО)

Журналісти dnepr.info здійснили віртуальну прогулянку торговим майданчиком та знайшли найнезвичайніші раритети та антикваріат, який продають у Дніпрі.

Наконечник стріли часів Хазарського каганату оцінюють у 40 тис. грн. Як зазначає автор оголошення про продаж раритету – наконечник не чистився і не реставрувався, продається в тому вигляді, в якому був знайдений. Час, коли стрілу було зроблено – приблизно 900-ті роки. Стріла кована, бронебійна. Де знайдено – не сказано.

Новости Днепра про Медичне судно, частина газети та дерев'яний холодильник: який антикваріат продають у Дніпрі (ФОТО)

Стільки ж просять за раритетний патефон «Ноктюрн 314». Виробляли його в середині 1980-х років. До техніки не додаються ні колонки, ні платівки.

Новости Днепра про Медичне судно, частина газети та дерев'яний холодильник: який антикваріат продають у Дніпрі (ФОТО)

Антикварну гітару 1719 року у Дніпрі можна купити за 15,7 тис грн. Автор оголошення зазначає, що інструмент у робочому стані, хоч і б/в. На гітарі є всі струни, є сліди часу. Інструмент був зроблений у Німеччині Йоахімом Тільком. Крім гітар майстер робив лютні, дзвіночки, скрипки та інше. Усі вони славились своїм звучанням. До сьогодні у світі «дожило» 174 його музичні інструменти.

Новости Днепра про Медичне судно, частина газети та дерев'яний холодильник: який антикваріат продають у Дніпрі (ФОТО)

Купити військовий горн часів іспано-американської війни 1898 року у Дніпрі можна за 7,5 тис грн. Труба зроблена з латуні, як стверджує автор оголошення, інструмент був захоплений американськими військами в битві при Манілі на Філіппінах і повернутий до США як трофей.

Новости Днепра про Медичне судно, частина газети та дерев'яний холодильник: який антикваріат продають у Дніпрі (ФОТО)

Повністю дерев’яний холодильник «Дніпро» можна купити за 6 тис. грн. за словами продавця, техніка перебуває у робочому стані. Зроблений повністю з дерева та фанери,він  був виготовлений як макет для майбутніх холодильників.

Новости Днепра про Медичне судно, частина газети та дерев'яний холодильник: який антикваріат продають у Дніпрі (ФОТО)

Найдивовижніший експонат серед усіх – частина газети 1912 року. Власник готовий розлучитися з нею за 2,5 тис. грн.

Новости Днепра про Медичне судно, частина газети та дерев'яний холодильник: який антикваріат продають у Дніпрі (ФОТО)

Ще один незвичайний експонат, який продають як антикваріат у Дніпрі – це медична утка. Як зазначив автор оголошення, судно не використовувалося за призначенням. Хочуть за нього 3,9 тис. грн.

Новости Днепра про Медичне судно, частина газети та дерев'яний холодильник: який антикваріат продають у Дніпрі (ФОТО)

 

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Новости Днепра про Медичне судно, частина газети та дерев'яний холодильник: який антикваріат продають у Дніпрі (ФОТО)Українська Новости Днепра про Медичне судно, частина газети та дерев'яний холодильник: який антикваріат продають у Дніпрі (ФОТО)Русский

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