Медичне судно, частина газети та дерев’яний холодильник: який антикваріат продають у Дніпрі (ФОТО)

Щоб купити антикваріат не потрібно йти на блошиний ринок або спеціальний магазин, знайти його можна на просторах Всесвітньої мережі.

Журналісти dnepr.info здійснили віртуальну прогулянку торговим майданчиком та знайшли найнезвичайніші раритети та антикваріат, який продають у Дніпрі.

Наконечник стріли часів Хазарського каганату оцінюють у 40 тис. грн. Як зазначає автор оголошення про продаж раритету – наконечник не чистився і не реставрувався, продається в тому вигляді, в якому був знайдений. Час, коли стрілу було зроблено – приблизно 900-ті роки. Стріла кована, бронебійна. Де знайдено – не сказано.

Стільки ж просять за раритетний патефон «Ноктюрн 314». Виробляли його в середині 1980-х років. До техніки не додаються ні колонки, ні платівки.

Антикварну гітару 1719 року у Дніпрі можна купити за 15,7 тис грн. Автор оголошення зазначає, що інструмент у робочому стані, хоч і б/в. На гітарі є всі струни, є сліди часу. Інструмент був зроблений у Німеччині Йоахімом Тільком. Крім гітар майстер робив лютні, дзвіночки, скрипки та інше. Усі вони славились своїм звучанням. До сьогодні у світі «дожило» 174 його музичні інструменти.

Купити військовий горн часів іспано-американської війни 1898 року у Дніпрі можна за 7,5 тис грн. Труба зроблена з латуні, як стверджує автор оголошення, інструмент був захоплений американськими військами в битві при Манілі на Філіппінах і повернутий до США як трофей.

Повністю дерев’яний холодильник «Дніпро» можна купити за 6 тис. грн. за словами продавця, техніка перебуває у робочому стані. Зроблений повністю з дерева та фанери,він був виготовлений як макет для майбутніх холодильників.

Найдивовижніший експонат серед усіх – частина газети 1912 року. Власник готовий розлучитися з нею за 2,5 тис. грн.

Ще один незвичайний експонат, який продають як антикваріат у Дніпрі – це медична утка. Як зазначив автор оголошення, судно не використовувалося за призначенням. Хочуть за нього 3,9 тис. грн.

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