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  • Як 25 років тому виглядав найбільший авторинок Дніпра: верениця машин і капот замість прилавка (ФОТО)

Як 25 років тому виглядав найбільший авторинок Дніпра: верениця машин і капот замість прилавка (ФОТО)

Сьогодні 17:55
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На лівому березі Дніпра вже кілька десятків років працює авторинок. У різні часи власники залізних коней привозили сюди свою техніку на продаж

Новости Днепра про Як 25 років тому виглядав найбільший авторинок Дніпра: верениця машин і капот замість прилавка (ФОТО)

 Журналісти dnepr.info вирішили згадати, як виглядав ринок та що там продавали.

Раніше, щоб купити машину у Дніпрі, майбутній автовласник повинен був їхати на авторинок – там продавали техніку всіх мастей – від жигулів до іномарок. Можливості в будь-який день вибрати авто на дошках оголошень та розглянути його на фото в інтернеті не було. Як і можливості зателефонувати господарю машини та домовитись про зустріч.

Новости Днепра про Як 25 років тому виглядав найбільший авторинок Дніпра: верениця машин і капот замість прилавка (ФОТО)

Виник авторинок на початку 1990-х років. Він був найбільшим у Дніпрі. Працював ринок усі дні, але найбільше продавців тут збиралося у суботу-неділю, так само, як і покупців.

Новости Днепра про Як 25 років тому виглядав найбільший авторинок Дніпра: верениця машин і капот замість прилавка (ФОТО)

Окрім автомобіля, на ринку можна було купити чи продати мотоцикл і навіть велосипед.

Новости Днепра про Як 25 років тому виглядав найбільший авторинок Дніпра: верениця машин і капот замість прилавка (ФОТО)

Продавали тут і запчастини до машин, але асортимент був невеликий, тому що основним товаром все ж таки були самі автомобілі.

Новости Днепра про Як 25 років тому виглядав найбільший авторинок Дніпра: верениця машин і капот замість прилавка (ФОТО)

Автомобілі стояли тут у кілька рядів. Під лобовим склом кожна друга машина мала картонку з ціною. Часто поряд з машиною знаходився і продавець – тоді покупець міг спокійно оглянути товар, розпитати характеристики, заглянути під капот.

Новости Днепра про Як 25 років тому виглядав найбільший авторинок Дніпра: верениця машин і капот замість прилавка (ФОТО)

Іноді, щоб дізнатися цікаву інформацію доводилося довго чекати на продавця. Ідучи – він закривав свою машину і заглянути в салон було складно.

Новости Днепра про Як 25 років тому виглядав найбільший авторинок Дніпра: верениця машин і капот замість прилавка (ФОТО)

Ринок працював з ранку до обіду. Після 12 ряди продавців значно рідшали, покупців ставало набагато менше.

Новости Днепра про Як 25 років тому виглядав найбільший авторинок Дніпра: верениця машин і капот замість прилавка (ФОТО)

Поруч із авторинком працювало кілька кафе, де власники чи колишні господарі машин обмивали свої угоди, а продавці купували їжу. Якихось особливих зручностей на ринку також не було, ні навісів, ні загород. Якщо йшов дощ – мокли і покупці, продавці, і їх товар, туалет знаходився далеко і до нього була постійна черга.

Новости Днепра про Як 25 років тому виглядав найбільший авторинок Дніпра: верениця машин і капот замість прилавка (ФОТО)

Сьогодні тут у рази менше продавців та покупців.

фото: В. Рязанов

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Новости Днепра про Як 25 років тому виглядав найбільший авторинок Дніпра: верениця машин і капот замість прилавка (ФОТО)Українська Новости Днепра про Як 25 років тому виглядав найбільший авторинок Дніпра: верениця машин і капот замість прилавка (ФОТО)Русский

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