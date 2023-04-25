У Дніпрі запрацював McDonald’s: багатогодинні черги та нові ціни (ФОТО)

З сьогоднішнього дня у Дніпрі запрацював McDonald's. Нагадаємо, мережа ресторанів швидкого харчування закрилася 24 лютого 2022 року і не працювала у Дніпрі до сьогодні.

Журналісти dnepr.info вирушили до ресторану McDonald’s з ранку, щоб перевірити скільки тепер обійдеться картопля-фрі та чизбургер, а також чи будуть черги до кас закладу швидкого харчування.

Інформація про відкриття McDonald’s з’явилася на офіційному сайті компанії і вже зранку до всіх ресторанів мережі вишикувалися величезні черги: як з тих, хто дійшов до закладу пішки, так і з тих, хто приїхав на МакДрайв машиною.

Біля ресторану на Підстанції черга з автомобілів починалася майже біля кола, а з іншого боку – йшла з проспекту Гагаріна. Біля дверей в очікуванні можливості зайти нудилося понад 100 людей.

Замовляли люди багато і з ресторану виходили з величезними пакетами чи тацями повними страв. Деякі несли покупки додому, інші їли у приміщенні ресторану чи на літній терасі.

Відвідувачів пускали до зали по декілька людей, щоб не створювати тисняви в приміщенні, а виводили через інший вихід.

Оновилися в McDonald’s та ціни на меню. МакПіріг з вишнею тепер коштує 38 грн, Біг Тейсті 229 грн, Біг Мак 172 грн, Чікен МакНагетс від 148 до 180 грн, а МакФлурі 65 грн.

Відкрився McDonald’s не по всьому Дніпру, деякі ресторани ще не готові приймати клієнтів.

Зазначимо, під час повітряної тривоги McDonald’s не працює та не обслуговує клієнтів.

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