Мобілізація в Україні: де можуть служити військовозобов’язані з «білим» квитком і кого з них чекає призов

В Україні продовжується загальна мобілізація. Поки що вона триває до 20 травня, але, швидше за все, ще одним указом Президента її буде продовжено ще на кілька місяців.

Журналісти dnepr.info дізналися, кого, незважаючи на непридатність до служби, можуть мобілізувати і де такі люди будуть служити.

«Білий» квиток означає, що військовозобов’язаний має хвороби, які у мирний час звільняють його від служби, але під час війни він може бути призваний і проходити службу її не з автоматом на лінії

Тих військовозобов’язаних, яких Військово-лікарська комісія визнала «обмежено придатним до військової служби», «непридатним до військової служби у мирний час, обмежено придатний у військовий час» можуть бути призвані по мобілізації і проходити службу в тилу. Повністю від мобілізації звільняються лише ті, кому лікарська комісія винесла вердикт «непридатний для військової служби зі зняттям військового обліку».

Військово-лікарська комісія у своїх висновках зазначає, які види служби та роботи протипоказані військовозобов’язаному, а які – допустимі.

Так, визнані обмежено придатними не можуть бути мобілізовані у високомобільні десантні війська, морську піхоту тощо. Але можуть нести службу в частинах та підрозділах забезпечення, військових комісаріатах, установах, організаціях та навчальних закладах переважно у тилу.

Виїхати за кордон можуть лише ті, хто знятий з військового обліку. «Обмежено придатні» не можуть залишати межі країни.

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