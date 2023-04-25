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  • Мобілізація в Україні: де можуть служити військовозобов’язані з «білим» квитком і кого з них чекає призов

Мобілізація в Україні: де можуть служити військовозобов’язані з «білим» квитком і кого з них чекає призов

Сьогодні 17:26
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В Україні продовжується загальна мобілізація. Поки що вона триває до 20 травня, але, швидше за все, ще одним указом Президента її буде продовжено ще на кілька місяців.
Новости Днепра про Мобілізація в Україні: де можуть служити військовозобов'язані з «білим» квитком і кого з них чекає призов

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Журналісти dnepr.info дізналися, кого, незважаючи на непридатність до служби, можуть мобілізувати і де такі люди будуть служити.

«Білий» квиток означає, що військовозобов’язаний має хвороби, які у мирний час звільняють його від служби, але під час війни він може бути призваний і проходити службу її не з автоматом на лінії

Тих військовозобов’язаних, яких Військово-лікарська комісія визнала «обмежено придатним до військової служби», «непридатним до військової служби у мирний час, обмежено придатний у військовий час» можуть бути призвані по мобілізації і проходити службу в тилу. Повністю від мобілізації звільняються лише ті, кому лікарська комісія винесла вердикт «непридатний для військової служби зі зняттям військового обліку».

Військово-лікарська комісія у своїх висновках зазначає, які види служби та роботи протипоказані військовозобов’язаному, а які – допустимі.

Так, визнані обмежено придатними не можуть бути мобілізовані у високомобільні десантні війська, морську піхоту тощо. Але можуть нести службу в частинах та підрозділах забезпечення, військових комісаріатах, установах, організаціях та навчальних закладах переважно у тилу.

Виїхати за кордон можуть лише ті, хто знятий з військового обліку. «Обмежено придатні» не можуть залишати межі країни.

 

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Новости Днепра про Мобілізація в Україні: де можуть служити військовозобов'язані з «білим» квитком і кого з них чекає призовУкраїнська Новости Днепра про Мобілізація в Україні: де можуть служити військовозобов'язані з «білим» квитком і кого з них чекає призовРусский

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