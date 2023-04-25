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  • Мобилизация в Украине: где могут служить военнообязанные с «белым» билетом и кого из них призовут

Мобилизация в Украине: где могут служить военнообязанные с «белым» билетом и кого из них призовут

Сегодня 17:26
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В Украине продолжается всеобщая мобилизация. Пока что она длится до 20 мая, но скорее всего еще одним указом Президента будет продлена еще на несколько месяцев.
Новости Днепра про Мобилизация в Украине: где могут служить военнообязанные с «белым» билетом и кого из них призовут

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Журналисты dnepr.info узнали, кого несмотря на непригодность к службе могут мобилизовать и где такие люди будут служить.

«Белый» билет означает, что военнообязанный имеет болезни, которые в мирное время освобождают его от службы, но во время войны – он может быть призван и проходить ее не с автоматом на линии

Тех военнообязанных, которых Военно-врачебная комиссия признала «ограничено годным к военной службе», «непригодным к военной службе в мирное время, ограниченно пригоден в военное время» могут быть призваны по мобилизации и проходить службу в тылу. Полностью от мобилизации освобождаются только те, кому врачебная комиссия вынесла вердикт «непригодный для военной службы со снятием воинского учета».

Военно-врачебная комиссия в своих выводах отмечает, какие виды службы и работы противопоказаны военнообязанному, а какие —  допустимы.

Так, признанные ограниченно пригодными не могут быть мобилизованы в высокомобильные десантные войска, морскую пехоту и т.п. Но могут нести службу в частях и подразделениях обеспечения, военных комиссариатах, учреждениях, организациях и учебных заведениях преимущественно в тылу.

Выехать за границу могут только те, кто снят с воинского учета. «Ограниченно пригодные» не могут покидать пределы страны.

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Новости Днепра про Мобилизация в Украине: где могут служить военнообязанные с «белым» билетом и кого из них призовутУкраїнська Новости Днепра про Мобилизация в Украине: где могут служить военнообязанные с «белым» билетом и кого из них призовутРусский

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