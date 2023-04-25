Мобилизация в Украине: где могут служить военнообязанные с «белым» билетом и кого из них призовут

В Украине продолжается всеобщая мобилизация. Пока что она длится до 20 мая, но скорее всего еще одним указом Президента будет продлена еще на несколько месяцев.

Журналисты dnepr.info узнали, кого несмотря на непригодность к службе могут мобилизовать и где такие люди будут служить.

«Белый» билет означает, что военнообязанный имеет болезни, которые в мирное время освобождают его от службы, но во время войны – он может быть призван и проходить ее не с автоматом на линии

Тех военнообязанных, которых Военно-врачебная комиссия признала «ограничено годным к военной службе», «непригодным к военной службе в мирное время, ограниченно пригоден в военное время» могут быть призваны по мобилизации и проходить службу в тылу. Полностью от мобилизации освобождаются только те, кому врачебная комиссия вынесла вердикт «непригодный для военной службы со снятием воинского учета».

Военно-врачебная комиссия в своих выводах отмечает, какие виды службы и работы противопоказаны военнообязанному, а какие — допустимы.

Так, признанные ограниченно пригодными не могут быть мобилизованы в высокомобильные десантные войска, морскую пехоту и т.п. Но могут нести службу в частях и подразделениях обеспечения, военных комиссариатах, учреждениях, организациях и учебных заведениях преимущественно в тылу.

Выехать за границу могут только те, кто снят с воинского учета. «Ограниченно пригодные» не могут покидать пределы страны.

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