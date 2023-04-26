Медицинская утка, часть газеты и деревянный холодильник: какой антиквариат продают в Днепре (ФОТО)

Чтобы купить антиквариат не нужно идти на блошиный рынок или в специальный магазин, найти его можно на просторах Всемирной сети.

Журналисты dnepr.info совершили виртуальную прогулку по торговой площадке и нашли самые необычные раритеты и антиквариат, который продают в Днепре.

Наконечник стрелы времен Хазарского каганата оценивают в 40 тыс грн. Как отмечает автор объявления раритета – наконечник не чистился и не реставрировался, продается в том виде, в каком был найден. Время, когда она была сделана – приблизительно 900-е года. Стрела кованная, бронебойная. Где найдена – не сказано.

Столько же просят за раритетный патефон «Ноктюрн 314». Производили его в середине 1980-х годах. К технике не прилагаются ни колонки, ни пластинки.

Антикварную гитару 1719 года в Днепре можно купить за 15,7 тыс грн. Автор объявления отмечает, что инструмент в рабочем состоянии, хоть и б/у. На гитаре есть все струны, присутствуют следы времени. Инструмент был произведен в Германии Йоахимом Тильке. Помимо гитар мастер делал лютни, колокольчики, скрипки и прочее. Все они славились своим звучанием. До сегодняшнего времени в мире «дожило» 174 его музыкальных инструмента.

Купить военный горн времен испано-американской войны 1898 года в Днепре можно за 7,5 тыс грн. Труба сделана из латуни, как утверждает автор объявления, инструмент был захвачен американскими войсками в битве при Маниле на Филиппинах и возвращен в США в качестве трофея. Торг уместен.

Полностью деревянный холодильник «Днепр» можно купить за 6 тыс грн. по словам продавца, техника находится в рабочем состоянии. Сделан полностью из дерева и фанеры, был изготовлен как макет для будущих холодильников.

Наиболее удивительный экспонат среди всех – часть газеты 1912 года. Владелец готов расстаться с ней за 2,5 тыс грн.

Еще один необычный экспонат, который продают как антиквариат в Днепре – это медицинская утка. Как отметил автор объявления, судно не использовалось по назначению. Хотят за него 3,9 тыс грн.

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