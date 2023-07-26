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  • Масштабне відключення води у Дніпрі: адреси та коли відновлять водопостачання

Масштабне відключення води у Дніпрі: адреси та коли відновлять водопостачання

Сьогодні 13:44
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Сьогодні, 26 липня, у багатьох мешканців Дніпра відключили воду.

Новости Днепра про Масштабне відключення води у Дніпрі: адреси та коли відновлять водопостачання

Про це повідомили у КП “Дніпроводоканал”.

Так, у зв’язку з проведенням аварійних робіт припинено водопостачання:

  • вул. Генерала Пушкіна, 1-3,
  • вул. Н. Армстронга, 36,
  • пл. Академіка Стародубцева,
  • вул. Наукова, 7-12,
  • вул. Стара Пристань, 3-70,
  • вул. Калинова, 83,
  • вул. Янгеля, 21, 22,
  • вул. Будівельників, 15, 19,
  • пл. Привокзальна,
  • вул. Піщана,
  • вул. Уманська,
  • вул. Звенигородська,
  • вул. Майкопська,
  • вул. Екскаваторна,
  • вул. Мирна,
  • вул. Кисловодська,
  • вул. Зоологічна,
  • вул. Шпакова,
  • вул. Волгоградська,
  • вул. Чорноморська,
  • вул. Квітнева,
  • вул. Серпнева,
  • бульвару Слави, 4, 4а, 6, 6а,
  • вул. Набережна Перемоги, 124, 124а, 126, 126а.

Водопостачання обіцяють відновити протягом дня.

Крім того, у звʼязку з проведенням аварійних робіт на вул. Кожемʼяки, 22 знижено тиск на верхніх поверхах будинків:

  • вул. Кожемʼяки, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 17, 19;
  • просп. Слобожанський, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 77, 79, 81, 83, 83а, 85;
  • вул. Дарницька, 4, 7, 9, 11.

Нормативний тиск буде відновлено протягом дня.

А через течію водопроводу у підвалі будинку на вул. Незламна, 369 припинено водопостачання вулиць:

  • Робеспʼєра,
  • Сподівань,
  • Онезька,
  • Інгульська,
  • Балхаська,
  • Руставелі,
  • Глущенко.

Коли відновлять водопостачання, не зазначається.

Нагадаємо, раніше ми писали, де сьогодні у Дніпрі вимкнуть світло на 9 годин. 

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Новости Днепра про Масштабне відключення води у Дніпрі: адреси та коли відновлять водопостачанняУкраїнська

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