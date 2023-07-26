Сайт Дніпра
Новини Масштабне відключення води у Дніпрі: адреси та коли відновлять водопостачання
Масштабне відключення води у Дніпрі: адреси та коли відновлять водопостачання
Сьогодні, 26 липня, у багатьох мешканців Дніпра відключили воду.
Про це повідомили у КП “Дніпроводоканал”.
Так, у зв’язку з проведенням аварійних робіт припинено водопостачання:
вул. Генерала Пушкіна, 1-3,
вул. Н. Армстронга, 36,
пл. Академіка Стародубцева,
вул. Наукова, 7-12,
вул. Стара Пристань, 3-70,
вул. Калинова, 83,
вул. Янгеля, 21, 22,
вул. Будівельників, 15, 19,
пл. Привокзальна,
вул. Піщана,
вул. Уманська,
вул. Звенигородська,
вул. Майкопська,
вул. Екскаваторна,
вул. Мирна,
вул. Кисловодська,
вул. Зоологічна,
вул. Шпакова,
вул. Волгоградська,
вул. Чорноморська,
вул. Квітнева,
вул. Серпнева,
бульвару Слави, 4, 4а, 6, 6а,
вул. Набережна Перемоги, 124, 124а, 126, 126а.
Водопостачання обіцяють відновити протягом дня.
Крім того, у звʼязку з проведенням аварійних робіт на вул. Кожемʼяки, 22 знижено тиск на верхніх поверхах будинків:
вул. Кожемʼяки, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 17, 19;
просп. Слобожанський, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 77, 79, 81, 83, 83а, 85;
вул. Дарницька, 4, 7, 9, 11.
Нормативний тиск буде відновлено протягом дня.
А через течію водопроводу у підвалі будинку на вул. Незламна, 369 припинено водопостачання вулиць:
Робеспʼєра,
Сподівань,
Онезька,
Інгульська,
Балхаська,
Руставелі,
Глущенко.
Коли відновлять водопостачання, не зазначається.
Нагадаємо, раніше ми писали,
де сьогодні у Дніпрі вимкнуть світло на 9 годин.
Читайте також:
Українська Александра Лучка
Автор:
Новини Дніпра
Сьогодні 12:44
У Дніпрі судитимуть заступника начальника одного із відділків поліції, який…
Новини Дніпра
Сьогодні 11:34
У Новомосковську на Воронівському кладовищі невідомі вкрали з могили полеглого…
Новини Дніпра
Сьогодні 10:28
У Дніпрі рятували 33-річного Івана Дзюбу, який зумів пережити російську…
Новини Дніпра
Сьогодні 09:00
Учора, 25 липня, на вулиці Медовій у Кривому Розі горів…