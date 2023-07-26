Масштабне відключення води у Дніпрі: адреси та коли відновлять водопостачання

Сьогодні, 26 липня, у багатьох мешканців Дніпра відключили воду.

Про це повідомили у КП “Дніпроводоканал”.

Так, у зв’язку з проведенням аварійних робіт припинено водопостачання:

вул. Генерала Пушкіна, 1-3,

вул. Н. Армстронга, 36,

пл. Академіка Стародубцева,

вул. Наукова, 7-12,

вул. Стара Пристань, 3-70,

вул. Калинова, 83,

вул. Янгеля, 21, 22,

вул. Будівельників, 15, 19,

пл. Привокзальна,

вул. Піщана,

вул. Уманська,

вул. Звенигородська,

вул. Майкопська,

вул. Екскаваторна,

вул. Мирна,

вул. Кисловодська,

вул. Зоологічна,

вул. Шпакова,

вул. Волгоградська,

вул. Чорноморська,

вул. Квітнева,

вул. Серпнева,

бульвару Слави, 4, 4а, 6, 6а,

вул. Набережна Перемоги, 124, 124а, 126, 126а.

Водопостачання обіцяють відновити протягом дня.

Крім того, у звʼязку з проведенням аварійних робіт на вул. Кожемʼяки, 22 знижено тиск на верхніх поверхах будинків:

вул. Кожемʼяки, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 17, 19;

просп. Слобожанський, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 77, 79, 81, 83, 83а, 85;

вул. Дарницька, 4, 7, 9, 11.

Нормативний тиск буде відновлено протягом дня.

А через течію водопроводу у підвалі будинку на вул. Незламна, 369 припинено водопостачання вулиць:

Робеспʼєра,

Сподівань,

Онезька,

Інгульська,

Балхаська,

Руставелі,

Глущенко.

Коли відновлять водопостачання, не зазначається.

Нагадаємо, раніше ми писали, де сьогодні у Дніпрі вимкнуть світло на 9 годин.

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