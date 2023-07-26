У Нікополі правоохоронці встановлюють місце перебування безвісти зниклого 49-річного Руслана Литвиненка.
25 липня до поліції звернулась жінка та повідомила, що 16 червня її чоловік вийшов з дому на вул. Микитинській та до теперішнього часу не повернувся.
Про це повідомляє ГУ НП у Дніпропетровській області.
Прикмети: на вигляд 45-55 років, зріст 184 см, очі карі, волосся коротке чорне.
Був одягнений в темно-синю футболку, джинсові шорти, коричневі кросівки. При собі мав рюкзак кольору хакі.
Якщо ви бачили цього чоловіка або знаєте, де він може бути, повідомте про це за номерами: 102, 0994902639, 0950750790.
Важлива будь-яка інформація!
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Нікополі чоловік зник дорогою з роботи додому: його шукають рідні.
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