Масові ракетні обстріли з боку РФ повернуться восени: у Генштабі розповіли про плани ворога

Росіяни можуть повернутися до масових обстрілів вже восени.

Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.

За його словами, РФ найближчим часом хоче активізувати виробництво ракет Х-50, і може повернутися до масових обстрілів України.

Початок серійного виробництва цих ракет заплановане на червень цього року. Це дасть змогу РФ активізувати обстріли українських міст вже восени.

Що таке Х-50?

Як повідомляють російські ЗМІ, дозвукова крилата ракета Х-50 досить нова розробка. На озброєння її взяли декілька років тому. Снаряд використовує систему наведення стратегічної ракети Х-101, але має менший за розміри планер. На жаль, вона теж може уражати цілі на відстані до 1,5 тисячі кілометрів.

Довжина Х-50 – шість метрів, а вага – 1600 кілограмів. Швидкість польоту – 700 кілометрів на годину. Носіями ракети є бомбардувальники Ту-22МЗ, Ту-95МС та Ту-160.

Раніше українська розвідка повідомляла про значний дефіцит сучасних ракет в РФ. Саме через це, зменшилася кількість ракетних обстрілів, а росіяни почали застосувати крилаті авіаційні бомби, якими вражають прифронтові регіони України. Крім цього, ворог змінив плани та відмовився від ідеї зруйнувати нашу енергосистему, але тепер від ударів страждатиме військова та інша критична інфраструктура України, яка впливає на полії на фронті.