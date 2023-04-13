Массовые ракетные обстрелы со стороны РФ вернутся осенью: в Генштабе рассказали о планах врага

Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.
По его словам, РФ в ближайшее время хочет активизировать производство ракет Х-50 и может вернуться к массовым обстрелам Украины.
Начало серийного производства этих ракет намечено на июнь этого года. Это позволит РФ активизировать обстрелы украинских городов уже осенью.
Что такое Х-50?
Как сообщают российские СМИ, дозвуковая крылатая ракета Х-50 достаточно новая разработка. На вооружение она была взята несколько лет назад. Снаряд использует систему наведения стратегической ракеты Х-101, но имеет планер меньшего размера. К сожалению, она тоже может поражать цели на расстоянии до 1,5 тысяч километров.
Длина Х-50 – шесть метров, а вес – 1600 килограммов. Скорость полета – 700 километров в час. Носителями ракеты являются бомбардировщики Ту-22МЗ, Ту-95МС и Ту-160.
Ранее украинская разведка сообщала о значительном дефиците современных ракет в РФ. Именно поэтому уменьшилось количество ракетных обстрелов, а россияне начали применить крылатые авиационные бомбы, которыми поражают прифронтовые регионы Украины. Кроме этого, враг изменил планы и отказался от идеи разрушить нашу энергосистему, но теперь от ударов будет страдать военная и другая критическая инфраструктура Украины, которая влияет на события на фронте.
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