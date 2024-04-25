Куди звертатися мешканцям Дніпра, якщо будинок постраждав від ракетного удару: контакти

Якщо ваше житло потребує відновлення через ракетні обстріли, звертайтеся за наступними адресами та телефонами:
Якщо ваш будинок обслуговує КП «Жилсервіс-5» — телефонуйте до цілодобової диспетчерської підприємства: (067) 520 63 21.
Якщо будинок, що постраждав від ракетного обстрілу, на обслуговуванні приватної компанії – телефонуйте управляючому.
Якщо у Вас ОСББ або ЖБК, про пошкодження слід сповістити департамент з питань самоорганізації населення Дніпровської міської ради – (063) 340-94-77.
Також можна звертатися до Центральної районної адміністрації за адресою: просп. Лесі Українки, 65 (з 9:00 до 18:00).
Щодо отримання матеріальної допомоги родинам, які постраждали від ракетної атаки ворога, телефонуйте до департаменту соціальної політики мерії Дніпра: (068) 913 46 88.
Нагадаємо, раніше ми писали: З квітня здійснюється перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів Дніпра: коли вони отримають підвищені виплати.
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