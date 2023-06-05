Мама загиблої Лізи в реанімації, ще 12 людей у лікарнях Дніпра: в якому стані постраждалі мешканці Підгороднього

У лікарнях Дніпра досі перебуває 12 людей, які постраждали під час ракетного удару по Підгородньому.

Такі дані назвав очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак під час прямої трансляція в телемарафоні. Він уточнив, що усього внаслідок атаки постраждало 25 людей, серед них 5 – це діти, які наразі перебувають на стаціонарному лікуванні.

Як уточнили в міськраді Дніпра, 3 червня до міських лікарень після удару привезли 17 людей, яким надали необхідну допомогу. Наразі в медзакладах знаходиться 12 постраждалих.

Медики зазначили, що трьох постраждалих одразу направили до інших медзакладів Дніпра. Мова йде про хлопчиків 15 та 7 років та жінку, в якої серйозні пошкодження головного мозку.

У травматологічному відділені перебувають дві жінки, які зазнали множинних поранень кінцівок. Їм обробили рани. Наразі вони отримують повний комплекс лікування: це перев’язки, знеболювальне тощо. Вони будуть доліковані та відправлені на амбулаторне лікування. У хірургічному відділені залишились два хлопці з черепно-мозковою травмою та забоями грудної клітини. А також жінка, сина якої ми відправили до іншої лікарні, – розповів лікар одного із медзакладів Дніпра Ігор Валерійович.

Мама загиблої дворічної дівчинки Лізи – одна із найтяжчих пацієнтів. У неї важка травма черепа, забій головного мозку, переломи хребта та ребер, пошкодження селезінки, яку відразу видалили. Наразі жінка знаходиться у реанімації під цілодобовим наглядом лікарів. Як зазначають медики, вона на межі життя та смерті.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що батькам 2-річної Лізи, яка загинула під час удару по Підгородньому, потрібна допомога.

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