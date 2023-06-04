Мама в реанімації, 2-річна Ліза загинула, дому нема: родині з Підгородного необхідна допомога

У момент удару мама та донька були вдома.

Під час вчорашнього удару Іскандером по житловому кварталу загинула 2-річна дівчинка. Як розповів очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, її звали Ліза. У момент прильоту вона разом з мамою була вдома. Обидві опинилися під завалами.

Батько був на роботі та прибіг на місце удару, які тільки дізнався про трагедію. Очевидці кажуть, що чоловік несамовито кричав, але відразу ж кинувся допомагати рятувальникам розбирати завали.

Спочатку з-під завалів живою витягли дружину Наталю та передали медикам. Наразі жінка в реанімації. Доньку знайшли о третій ночі. На жаль, вдалося дістати вже бездиханне тіло малої.

Як повідомили в Підгороднецькій територіальній громаді, відкрито збір для постраждалої родини. Владислав та Наталя втратили найцінніше – донечку. Їхню квартиру, в яку вони переїхали нещодавно, повністю зруйновано.

Якщо у вас є бажання підтримати родину, то офіційну карту постраждалих опублікували представники тергромади.

Карта для підтримки:

5168 7456 0836 9135 Приходько Владислав Вікторович

На допомогу Приходько Наталя Вікторівна

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