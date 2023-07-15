Легкоатлет із Дніпра здобув “золото” чемпіонату Європи: вітаємо

Пишаємося!

Легкоатлет із Дніпра Михайло Кохан взяв “золото” чемпіонату Європи серед молоді.

22-річний спортсмен відзначився в метанні молота. Його результат – 77.21 метра.

Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

Це найкращий показник хлопця в сезоні. А ще – його другий титул чемпіона Європи в цій віковій категорії.

Вітаю! Пишаюся! Так тримати! – підкреслив Сергій Лисак.

Ми також вітаємо Михайла та бажаємо йому нових перемог!

Нагадаємо, раніше ми писали, що спортсменка із Дніпра виграла Кубок Європи з дзюдо: вітаємо.

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