Легкоатлет із Дніпра здобув “золото” чемпіонату Європи: вітаємо

Легкоатлет із Дніпра Михайло Кохан взяв “золото” чемпіонату Європи серед молоді.
22-річний спортсмен відзначився в метанні молота. Його результат – 77.21 метра.
Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.
Це найкращий показник хлопця в сезоні. А ще – його другий титул чемпіона Європи в цій віковій категорії.
Вітаю! Пишаюся! Так тримати! – підкреслив Сергій Лисак.
Ми також вітаємо Михайла та бажаємо йому нових перемог!
Нагадаємо, раніше ми писали, що спортсменка із Дніпра виграла Кубок Європи з дзюдо: вітаємо.
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Александра Лучка
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