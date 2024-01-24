Квартал старовинних «катерининок» у центрі Дніпра: як виглядають будівлі та чому в них десятки дверей (ФОТО)

У Дніпрі досі зберігся квартал старовинних прибуткових будинків, яким уже понад 100 років. Вони невеликі – в основному заввишки два-три поверхи, з безліччю кімнат. За весь час свого існування будинки встигли побувати апартаментами з магазинами, комунальними квартирами, а сьогодні в них живуть люди і здаються в оренду офіси.

Журналісти dnepr.info вирішили згадати, як виглядають старовинні будинки на вулиці Троїцькій у Дніпрі.

Вулиця Троїцька у Дніпрі одна із найстаріших. Вона є ще на першому генеральному плані міста, але активний її розвиток та забудова розпочалася лише після 1855 року, коли було збудовано Свято-Троїцький собор. Тоді ж вперше вулиця отримала «офіційну» назву. Нумерація будівель Троїцької вулиці розпочиналася одразу після будівлі храму.

Сьогодні саме на цій вулиці зберігся цілий квартал старовинних прибуткових будинків. Здебільшого всі вони двоповерхові. У частині з них досі мешкають люди, частина приміщень здається в оренду під офіси та магазини. У таких будинках зазвичай багато входів і це дуже незвичайно. Кожен магазин і фірма мають свій вхід.

Також «свої» двері часто мають квартири, які раніше були комунальними кімнатами.

Старовинні будинки були трохи видозмінені, оскільки свого часу були комунальними квартирами і для своєї зручності мешканці прибудовували балкони, веранди, закладали вікна.

Кімнати в будинках із високими стелями, товстими стінами, а кожен фасад будинку – унікальний. Не всі зведені в Катеринославі будинки дожили до нашого часу. Частина просто розвалилася від старості та відсутності ремонту.

Декому пощастило більше, і вони не лише «дотягнули» до 2024 року, а й відреставровано.

У них також мешкають люди і на перших поверхах розміщуються магазини та офіси.

фото: блог А. Костюка

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