Кричить на весь район: у Дніпрі кота в мороз закрили на балконі 8-го поверху та пішли з дому

Пухнастик, який залишився закритим на балконі багатоповерхівки, кричить зі всіх сил. Кота чути на всю вулицю, повідомляє дніпрянка Тетяна, яка відгукнулася на благання про допомогу від змерзлої тварини.
Дніпро. Терміново. Малиновського, 16. 8 поверх. Закритий на балконі кіт оре на всю вулицю. Вдома не має нікого. Хто має контакти господарів, відгукайтесь. Зооконтроль відмовився, не пропонувати. 0507322102 Тетяна, – зазначила жінка.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що на Червоному Камені активізувалися догхантери. Через отруту, яку розкидали по району, помер 70-кілограмовий алабай. Собака “згасла” буквально за кілька годин.
Читайте також:
Автор:
У Нікополі бабуся отруїлася продуктами горіння під час пожежі.
Сьогодні, 29 листопада, у Кривому Розі сталася жахлива аварія.
Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання.
Сьогодні, 29 листопада, у Дніпрі та передмісті близько 300 будинків…