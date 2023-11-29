Кричить на весь район: у Дніпрі кота в мороз закрили на балконі 8-го поверху та пішли з дому

У Дніпрі в мороз закрили на балконі кота.

Пухнастик, який залишився закритим на балконі багатоповерхівки, кричить зі всіх сил. Кота чути на всю вулицю, повідомляє дніпрянка Тетяна, яка відгукнулася на благання про допомогу від змерзлої тварини.

Дніпро. Терміново. Малиновського, 16. 8 поверх. Закритий на балконі кіт оре на всю вулицю. Вдома не має нікого. Хто має контакти господарів, відгукайтесь. Зооконтроль відмовився, не пропонувати. 0507322102 Тетяна, – зазначила жінка. Потрапити до квартири жінка не може, тому шукає господарів. Повідомляється, що нібито хазяйка кота “в дорозі”. Як скоро вона впустить до квартири чотирилапого невідомо. Чи спеціально закрили на балконі кота, чи це випадковість ніхто не знає.

Закликаємо господарів тварин перевіряти, де перебувають їхні улюбленці перед виходом із дому, щоб не ставалося таких неприємних ситуацій.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що на Червоному Камені активізувалися догхантери. Через отруту, яку розкидали по району, помер 70-кілограмовий алабай. Собака “згасла” буквально за кілька годин.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: