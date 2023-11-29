Пенсіонерка з Кривого Рогу по дорозі до лікарні тричі змінила “швидку”, двічі втрапивши в ДТП

Курйозна історія сталася у Кривому Розі, повідомляє видання “Свої”.
Лікарі везли літню жінку, яка отримала переохолодження до медзакладу, коли в них врізався Chevrolet. Це сталося на Піонері неподалік від об’їзної в Кривому Розі. Бригада, яка першою взялася за порятунок пенсіонерки, залишилася на місці події разом з правоохоронцями.
А за пацієнткою приїхала ще одна “швидка”, яка забрала пенсіонерку, щоб довезти до лікарні.
Але й тут не склалося. Про наступну ДТП ми вже розповідали та показували відео.
У машину “швидкої” буквально через декілька хвилин після першої аварії в’їхало таксі. ДТП сталася на 173 кварталі. Спецавтомобіль їхав з сиреною та мигалками, але таксист вчасно не зреагував і врізався у машину медиків.
Цього разу разом з пенсіонеркою до лікарні забрали водія таксі та його пасажирку.
На жаль, інформації про те, чи доїхала жінка до медзакладу немає, але нових повідомлень про ДТП в Кривому Розі теж, тому сподіваємося, що пацієнтка нарешті отримає необхідну допомогу.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Кривому Розі син знущається зі своєї літньої мами.
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