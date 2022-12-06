Номери ДТЕК: куди телефонувати та писати у Дніпрі

При планових відключення зрозуміти, що відключення було заплановано можна, подивившись графік. Споживач може спробувати знайти свою адресу і зрозуміти, у якій групі 1 або 2 він належить. Ці групи вимикають по черзі. Буває так, що мешканці одного будинку можуть належати до різних груп і покиодна користується електроенергією – друга сидить у темряві. Зрозуміти, до якої групи належить та чи інша квартира, самостійно дуже складно. Але можна спробувати дізнатися про це у оператора ДТЕК, зателефонувавши на “гарячу” лінію.
Додзвонитися в ДТЕК можна за телефонами: +38 (066) 790 99 00, +38 (067) 790 99, 00+38 (063) 790 99 00 або зі стаціонарного: (056) 790 99 00. Також діє єдиний кол центр за номером 0 800 301 497.
Поспілкуватись із операторами компанії ДТЕК можна і в соціальних мережах.
Як зазначено на сайті, на загальні питання всі оператори кол-центрів відповідають з 8 ранку до 17 вечора, а з питань відключення електроенергії – у будь-який час.
Саме зателефонувавши на “гарячу” лінію компанії можна дізнатися, відключення планове, екстрене або в трансформаторному вузлі, що живить будинок, сталася аварія.
Але обласна та місцева влада, а також сама компанія ДТЕК щоранку інформує мешканців Дніпра про те, які відключення електроенергії плануються того чи іншого дня. Поки що в області діють аварійні відключення, це означає, що світло можуть вимкнути будь-якої миті.
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