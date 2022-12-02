Як підтримати роботу холодильника та пралки без світла

У Дніпрі продовжуються аварійні відключення світла, коли жодні графіки не діють. Мешканці приватних будинків можуть встановити у дворі генератор, а власники квартир – портативну електростанцію. Журналісти dnepr.info розбиралися, що це таке та як її обрати

Портативна електростанція – це величезний повербанк, від якого можна зарядити не тільки телефон з ноутбуком, але «заставити працювати» іншу велику техніку, наприклад, кавоварку, електроплиту та інше.

Станція може бути різної потужності, що більше – то дорожче, але й невеликого пристрою вистачить для автономної роботи в домашніх умовах. Вони працюють безшумно та безпечні для використання у закритих приміщеннях. Зарядити її можна підключивши до мережі, коли в будинку з’явиться електрика або від автомобіля, а також ряд станцій оснащений сонячними панелями.

Розрахунок та вага

При виборі електростанції важливими є її вага та розміри. Від цього залежить не лише ціна, а й її потужність.

Перед покупкою потрібно визначити, які прилади будуть підключені станції та перевірити наявність на ній необхідних роз’ємів, адаптерів та розеток. Далі слід звернути увагу до способи зарядки. Якщо плануєте заряджати станцію від мережі, то додаткові «пункти» у вигляді зарядки від авто та сонячної батареї не потрібні і не варто за них переплачувати.

Станції оснащують декількома видами акумуляторів. Традиційні Li-ion – найпоширеніші. Таку станцію можна буде зарядити в середньому 800 разів, після чого вона стане непридатною. Акумулятори NMC з літію, нікелю, марганцю та кобаль-оксидів прослужать довше ніж 800 разів, а ті «зарядні», що укомплектовані акумуляторами з літію заліза та фосфату LIFePO4, зможуть витримати до 3,5 тис циклів зарядки та розрядки.

Місткість акумулятора дозволяє визначити, як довго станція зможе працювати в автономному режимі. Якщо ємність її батареї 500Вт/год, а підключені до неї прилади споживають потужність 100 Вт, то зарядна станція зможе підтримувати роботу цих приладів протягом 5 годин. Наприклад, газовий котел споживає 90 Вт/год, ноутбук 60 Вт/год, холодильник 250 Вт/год, а смартфон – 15 Вт/год.

Потужність станції

Станції поділяються на малопотужні – від 210 до 700 Вт, до них можна підключати гаджети, маленькі лампи і навіть газовий котел. Середньопотужні – від 700 Вт до 2кВт – зможуть підтримати роботу морозилки, холодильника, кондиціонера та бойлера. Високопотужні – до 5 кВт, цього вистачить для того, щоб підключити усі електроприлади в будинку. Але й ціна буде відповідною.

Ціна на такі портативні станції починається від 9 тис. грн і може доходити до сум у кілька десятків тисяч, залежно від потужності, кількості портів і розеток.

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