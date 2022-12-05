З солі, рису та квіткового вазону: як зробити обігрівач та грілку на випадок відключення тепла у Дніпрі

У будинках мешканців Дніпра під час відключень електроенергії може пропадати й опалення. Як не замерзнути поки немає світла використовуючи при цьому підручні засоби для обігріву - розбиралися журналісти dnepr.info.

Тепла вода

Перше і найпростіше, що можна зробити – це нагріти воду і залити її у фляги, покласти в ноги або взяти з собою під ковдру, якщо лягаєте спати. Але цей метод доступний лише тим, хто живе в будинках із газовими пічками і при відключенні світла та тепла вони мають можливість нагріти воду.

Соляна грілка

При включенні електрики в котельні вода не відразу нагрівається, тому, коли з’явиться світло в квартирі, може бути якийсь час холодно. Коли є світло, але батареї холодні – можна зробити грілку із солі або крупи. Після цього, їх можна буде використовувати в їжу. Для того, щоб зробити міні-обігрівач знадобиться наволочка або бавовняний мішечок. Розмір – як буде зручно. Насипавши в мішечок крупу, його потрібно міцно зав’язати, а потім нагріти впродовж 30 секунд у мікрохвильовій печі.

Після цього, як і у випадку з пляшкою і гарячою водою, або покласти в ноги, або взяти с собою під ковдру чи плед. Замість мікрохвильової печі можна використовувати духовку. У такому випадку гріти мішечок з наповнювачем потрібно 10 хвилин при температурі близько 100 градусів.

Свічковий обігрівач

Також можна зробити обігрівач зі свічки та квіткового горщика. Вазон при цьому має бути з глини чи іншої кераміки, а не пластику. Знадобиться три горщики різного діаметру, великий металевий болт із шайбами та гайками.

Горщики потрібно вставити один в інший. При цьому через наявні в їх дні отвори вазони з’єднуються болтом, на який нанизано безліч шайб і гайок.

Конструкцію необхідно встановити над свічкою. Горщики виконують роль радіатора, а стрижень – нагрівального елемента в ньому. Щоб саморобний обігрівач добре розігрівся знадобиться не менше 3-х годин.

За словами винахідника, американця Дойла Досса, така конструкція може підвищити температуру в кімнаті на 20 кв.м. на 2-3 градуси. Тому, можливо, доведеться зробити кілька обігрівачів.

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