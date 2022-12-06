Номера ДТЕК: куда звонить и писать в Днепре

В Днепре происходят аварийные и плановые отключения света. И если с последними все более-менее ясно, то в случае аварийного отключения понять, что электрику выключили для ремонта или перераспределения напряжения на другие сети или же свет, отключился в результате аварии в том или ином доме – сложно.

При плановых отключениях понять, что отключение было запланировано можно, посмотрев график. Потребитель может попытаться найти тут свой адрес и понять в какой группе 1 или 2 он принадлежит. Эти группы отключают поочередно. Бывает так, что жители одного дома могут принадлежать к разным группам и пока у одной свет есть – вторая сидит в темноте. Понять, к какой группе принадлежит та или иная квартира самостоятельно очень сложно. Но можно попытаться узнать это у оператора ДТЕК, позвонив на «горячую» линию.

Дозвониться в ДТЕК можно по таким телефонам: +38 (066) 790 99 00, +38 (067) 790 99, 00+38 (063) 790 99 00 или со стационарного: (056) 790 99 00. Также есть единый колл-центр с номером 0 800 301 497.

Пообщаться с операторами компании ДТЕК можно и в социальных сетях.

Как отмечено на сайте, на общие вопросы все операторы колл-центров отвечают с 8 утра и до 17 вечера, а по вопросам отключения электроэнергии – в любое время.

Именно позвонив на «горячую» линию компании можно узнать, отключение плановое, экстренное либо в трансформаторном узле, что питает дом произошла авария.

Но областная и местная власть, а также сама компания ДТЕК каждое утро информирует жителей Днепра о том, какие отключения электроэнергии планируются в тот или иной день. Пока что в области действуют аварийные отключения, это значит, что свет могут отключить в любой момент.

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