Тільки без паніки: що робити, якщо застрягли у ліфті

Через відключення електрики у Дніпрі світло в будинках мешканців може зникнути у будь-який час. Багато хто намагається не користуватися ліфтом, оскільки поки ви добираєтеся на потрібний поверх у будинку якраз може зникнути світло. Але тим, хто живе на останніх поверхах багатоповерхівок, йде з магазину з сумками з продуктами нічого не залишається як ризикувати та сідати у ліфт.

Журналісти dnepr.info дізнались, як поводитися, якщо застрягли в ліфті і куди дзвонити.

Проліт кабіни

Багато ліфтів заживлені від двох незалежних джерел. Якщо вимикається одне, може автоматично увімкнутися інше. Але тут як пощастить, тож морально треба бути готовим до того, щоб просидіти в ліфті хоча б до приїзду аварійної бригади чи ввімкнення електрики в будинку.

У деяких ліфтах може зникнути світло, але кабіна при цьому продовжуватиме рухатися, доки в неї не спрацюють гальма. Психологічно пережити це досить важко, але треба бути готовим.

Найголовніше, що треба робити – не панікувати. Якщо ліфт рухається вниз, натисніть кнопку «Стоп», присядьте навпочіпки і упріться руками в підлогу, а спиною притисніться до стінки.

Повідомити про себе

Якщо ліфт просто зупиниться і в ньому зникло світло, також постарайтеся не панікувати, а відразу зв’яжіться з диспетчером. Якщо немає сигналу зв’язку – стукайте по стінах і кричіть, щоб почули мешканці будинку.

Якщо регулярно користуєтеся ліфтом, краще записати в телефон номер диспетчера аварійної служби. Якщо з якоїсь причини ви не змогли цього зробити, можна зателефонувати родичам або знайомим, які знайдуть телефон диспетчера і звернуться у службу.

Також можна зателефонувати «101» і повідомити про те, що потрапили в біду. Під час очікування аварійної бригади можна сісти на підлогу, попередньо його застеливши чимось, розстебнути верхній одяг або зняти його зовсім.

Самостійно вибратися

Не натискайте на всі кнопки поспіль, сподіваючись, що таким чином змусите ліфт рухатися. Не спробуйте самостійно розсувати двері ліфта, це може бути небезпечно, особливо якщо кабіна знаходиться між поверхами. Не треба метатися кабіною або стрибати в ній. Не куріть у ліфті.

Завжди із собою

Якщо без використання ліфта ніяк не обійтися, то радимо завжди мати при собі воду, ліхтарик, пакет, вологі та сухі серветки, пауербанк та трохи снеків. Це те, що допоможе дочекатися приїзду аварійної бригади та уникнути нападу паніки.

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