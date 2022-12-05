Тільки без паніки: що робити, якщо застрягли у ліфті

Журналісти dnepr.info дізнались, як поводитися, якщо застрягли в ліфті і куди дзвонити.
Багато ліфтів заживлені від двох незалежних джерел. Якщо вимикається одне, може автоматично увімкнутися інше. Але тут як пощастить, тож морально треба бути готовим до того, щоб просидіти в ліфті хоча б до приїзду аварійної бригади чи ввімкнення електрики в будинку.
У деяких ліфтах може зникнути світло, але кабіна при цьому продовжуватиме рухатися, доки в неї не спрацюють гальма. Психологічно пережити це досить важко, але треба бути готовим.
Найголовніше, що треба робити – не панікувати. Якщо ліфт рухається вниз, натисніть кнопку «Стоп», присядьте навпочіпки і упріться руками в підлогу, а спиною притисніться до стінки.
Якщо ліфт просто зупиниться і в ньому зникло світло, також постарайтеся не панікувати, а відразу зв’яжіться з диспетчером. Якщо немає сигналу зв’язку – стукайте по стінах і кричіть, щоб почули мешканці будинку.
Якщо регулярно користуєтеся ліфтом, краще записати в телефон номер диспетчера аварійної служби. Якщо з якоїсь причини ви не змогли цього зробити, можна зателефонувати родичам або знайомим, які знайдуть телефон диспетчера і звернуться у службу.
Також можна зателефонувати «101» і повідомити про те, що потрапили в біду. Під час очікування аварійної бригади можна сісти на підлогу, попередньо його застеливши чимось, розстебнути верхній одяг або зняти його зовсім.
Не натискайте на всі кнопки поспіль, сподіваючись, що таким чином змусите ліфт рухатися. Не спробуйте самостійно розсувати двері ліфта, це може бути небезпечно, особливо якщо кабіна знаходиться між поверхами. Не треба метатися кабіною або стрибати в ній. Не куріть у ліфті.
Якщо без використання ліфта ніяк не обійтися, то радимо завжди мати при собі воду, ліхтарик, пакет, вологі та сухі серветки, пауербанк та трохи снеків. Це те, що допоможе дочекатися приїзду аварійної бригади та уникнути нападу паніки.
Читайте також:
Автор:
У Дніпрі затримали чоловіка, який піймав диких фазанів.
У Дніпрі придбали яйця з майбутнього.
У Кривому Розі вдарили ракетами по промисловому підприємству.
У Дніпрі у дачному будинку на території садового товариства «Комунальник»…