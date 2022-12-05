Як сьогодні виглядає перший «кінотеатр» Дніпра (ФОТО)

У Дніпрі є маса кінотеатрів, але розташовані всі вони переважно в торгових центрах. На початку минулого століття у місті налічувалося кілька будівель, спеціально пристосованих для показу фільмів, але до наших днів вони не «дожили». А ось приміщення, де вперше у Дніпрі було показано кінофільм – існує досі.

Наприкінці ХІХ століття Дніпро переживав розвиток. Він ставав промисловим центром, зростала кількість населення, робочих місць, магазинів, почав роботу вокзал і з’явився міст. Місто розвивалося і цей розвиток без появи нових розваг для містян уявити складно. Так, у Дніпрі з’явився цирк, подумували про зведення будівлі для театру та відкриття кінотеатру.

Багато хто помилково вважає, що «Родина» була найпершим кінозалом Дніпра, оскільки з усіх кінотеатрів цей був найпопулярніший і найбільший. Але це не так. Перший «кінотеатр» у Дніпрі з’явився у 1897 році і знаходився неподалік нинішнього театру опери та балету. Будівля була «багатофункціональною». Одночасно тут був і театр, і місце проведення літературно-музичних вечорів.

Будівля, де вперше показали фільм, збереглася в Дніпрі і нині. Цікаво, що на той час зал облаштували у приміщенні, збудованому на народні пожертвування. А називалося воно «Аудиторія Комісії народних читань» і побувати тут могли навіть небагаті жителі міста. На той час будівля була одна така мало не на весь квартал і привертала до себе увагу своїм зовнішнім виглядом.

Перший показ фільмів тут відбувся 1897 року. На три дні до міста привезли кіноапарат братів Люм’єр.

Незважаючи на великий успіх кіносеансів, «Аудиторія народних читань» на повноцінний кінотеатр так і не перетворилася. Сьогодні його здають в оренду під офіси, а місто обзавелося власними кінотеатрами. Першими з них були «Вулкан», «Гігант» та «Колізей». Однак до наших днів жоден із них не зберігся.

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