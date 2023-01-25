Комуналки, «Кафе Молочне» та схованка шпигуна: історія будинку Вільгельма у Дніпрі

Частина старовинних будівель у Дніпрі отримують «друге» життя, їх реставрують, оновлюють і будинки, які зберігають історію та таємниці сотні років знову готові приймати у себе людей. Одна з таких будівель знаходиться неподалік вокзалу.

За чутками, у ній жив німецький шпигун, який загадково зник у 1914 році, а пізніше в його квартирі було знайдено схованку. Дивно, що сам будинок отримав негласне ім’я якраз на честь цього шпигуна – Будинок Вільгельма, а не на честь свого власника, як зазвичай.

Будинок збудували 1900 року. Багато істориків та архітекторів вважають, що форма та дизайн будинку належать «руці» архітектора Тіссена, але підтверджень цьому дуже мало. Планувалося, що він буде прибутковим, кімнати тут були великі і зі зручностями, але коштували дешевше, ніж аналогічні в центрі міста. Причина дешевизни – проблеми із водопроводом. Каналізація на той час сюди ще не «дійшла», тому воду в квартири носили у відрах. На обслуговування одного приміщення потрібно було понад 15 ведер, але оскільки господар будинку платив мало – працювати до нього не дуже хотіли йти.

Володів будинком Микола Морозов. Крім будинку, він також був одним із співвласників заводу, де робили кришки для люків і одним із підрядників, які займаються прокладкою водогону в місті. А ще Морозов дуже любив грати у карти, але йому не завжди щастило.

У цей час у місті жив німець Вільгельм Абермет. Він був багатим інженером, мав свій прибутковий будинок, а коли в тодішньому Дніпрі почала відкриватися велика кількість німецьких підприємств, то Німеччина запропонувала своєму підданому стати Імператорським віце-консулом.

Свій прибутковий будинок Абермет здавав в оренду військовим і поліцейському управлінню, а сам жив у будинку Морозова. За деякими даними, потім він виграв цей будинок у карти або купив його, але точних доказів цьому немає.

З 1914 року Абермета у місті ніхто не бачив. Що з ним трапилося – ніхто не знає. Як говорили пізніше, Абермет виявився німецьким шпигуном, а в будинку, де він жив, було знайдено схованку з документами на ім’я німця і великою кількістю грошей. Правда це чи ні – зараз сказати складно, документальних підтверджень цьому факту немає. можливо, це просто одна із міських легенд.

Незважаючи на те, що Абермет провів у будинку всього кілька років сам будинок був «названий» на його честь – «Дім Вільгельма». Під таким ім’ям його знали багато городян і досі будівля так і називається. Будинок розташований на перехресті двох вулиць неподалік вокзалу.

Після Другої світової війни тут були комунальні квартири. На першому поверсі працювало «Кафе Молочне», де був великий вибір сирних десертів та молочних коктейлів. Ближче до початку 1980-х будинок почали потихеньку розселяти, оскільки після війни його ніхто не ремонтував і будівлю хотіли реконструювати.

У 1990-х намагалися відновлювати, але на кілька років роботи було припинено. 2014 року його відремонтували і тепер тут знаходяться різні офіси.

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