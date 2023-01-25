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Коммуналки, «Кафе Молочное» и тайник шпиона: история дома Вильгельма в Днепре

Сегодня 17:19
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Часть старинных зданий в Днепре получают «вторую» жизнь, их реставрируют, обновляют и дома, хранящие историю сотни лет готовы снова принимать людей. Одно из таких зданий находится неподалеку от вокзала.

Новости Днепра про Коммуналки, «Кафе Молочное» и тайник шпиона: история дома Вильгельма в Днепре

По слухам, в нем жил немецкий шпион, загадочно исчезнувший в 1914 году, а позже в его квартире был найден тайник. Удивительно, что само здание получило негласное имя как раз в честь этого шпиона – Дом Вильгельма.

Дом построили в 1900 году.  Многие историки и архитекторы считают, что форма и дизайн дома принадлежат руке архитектора Тиссена, но подтверждений этому очень мало. Планировалось, что он будет доходным, комнаты тут были большие и с удобствами, но стоили дешевле, чем аналогичные в центре города. Причина дешевизны – проблемы с водопроводом.

Канализация к этому времени сюда еще не «дошла», поэтому воду в квартиры носили в ведрах. На обслуживание одного помещения нужно было более 15 ведер, но поскольку хозяин дома платил мало – работать к нему не очень хотели идти. Владел домом Николай Морозов. Помимо дома он также являлся одним из совладельцев завода, где делали крышки для люков и одним из подрядчиков, занимающихся прокладкой водопровода в городе. А еще Морозов очень любил играть в карты, но ему не всегда везло.

Новости Днепра про Коммуналки, «Кафе Молочное» и тайник шпиона: история дома Вильгельма в Днепре

В это же время в городе жил немец Вильгельм Абермет. Он был богатым инженером, имел свой доходный дом, а когда в тогдашнем Днепре стало открываться большое количество немецких предприятий, то Германия предложила своему подданному стать Императорским вице-консулом.  Свой доходный дом Абермет сдавал внаем военным и полицейскому управлению, а сам жил в доме Морозова.

По некоторым данным, позже он выиграл этот дом в карты либо купил его, но точных подтверждений этому нет. с 1914 года Абермета в городе никто не видел. Что с ним случилось – никто не знает. Как говорили позже, Абермет оказался немецким шпионом, а в доме, где он жил был найден тайник с документами на имя немца и большим количеством денег. Правда это или нет – сейчас сказать сложно, документальных подтверждений найденному тайнику нет. возможно, это просто одна из городских легенд.

Несмотря на то, что по Абермет провел в доме всего несколько лет само здание было «названо» в его честь – «Дом Вильгельма». Под таким именем его знали многие горожане и до сих пор здание так и называется. Дом расположен на перекрестке двух улиц неподалеку от вокзала.

После Второй мировой войны тут были коммунальные квартиры. На первом этаже работало «Кафе Молочное», где был большой выбор творожных десертов и молочных коктейлей. Ближе к началу 1980-х дом стали потихоньку расселять, поскольку после войны его никто не ремонтировал и здание хотели реконструировать.

Новости Днепра про Коммуналки, «Кафе Молочное» и тайник шпиона: история дома Вильгельма в Днепре

В 1990-х пытались восстанавливать, но на несколько лет работы были приостановлены. В 2014 году его отремонтировали и теперь тут находятся различные офисы.

Новости Днепра про Коммуналки, «Кафе Молочное» и тайник шпиона: история дома Вильгельма в Днепре

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Новости Днепра про Коммуналки, «Кафе Молочное» и тайник шпиона: история дома Вильгельма в ДнепреУкраїнська Новости Днепра про Коммуналки, «Кафе Молочное» и тайник шпиона: история дома Вильгельма в ДнепреРусский

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