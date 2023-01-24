Фабрика Лур’є, магазин «Лілея» та водолікарня в центрі: 10 будівель спроектованих архітектором Тіссеном у Дніпрі

У Дніпрі не так багато будівель, що добре збереглися не дивлячись на те, що були збудовані понад 100 років тому. Частина змінили свій вигляд у період відновлення після Другої світової війни, але частина виглядає так, як і задумував їх зодчий.

Дітріх Тіссен – один із архітекторів, які працювали у Дніпрі у 1910-1930-х роках минулого століття. Кілька його робіт досі живі, перебувають у центрі міста і радують око місцевих жителів. Журналісти dnepr.info вирішили згадати, над якими будівлями працював місцевий архітектор у першій половині минулого століття.

Народився Тіссен у Катеринославській губернії, освіту здобув у Німеччині і вже 1904 року влаштувався архітектором на залізницю. Роботи його на цій посаді невідомі. Тіссен, як і інші архітектори Дніпра, мав власну практику та здобув популярність завдяки будівництву приватних та прибуткових будинків переважно у стилі модерн.

У 1905 році Дітріх Тіссен працював над будинком Рагінських. Знаходиться він на розі центрального проспекту та колишньої вулиці Хрестової, неподалік вокзалу. Будівля ця існує у Дніпрі досі. Перший поверх його здається в оренду під різні магазини, на другому і третьому живуть люди.

Наступний будинок, над яким працював Тіссен – це будинок Зільбермана на перехресті центрального проспекту та колишньої вулиці Широкої. Будівля під час Другої світової війни сильно постраждала, від неї залишилася лише коробка і після звільнення Дніпра її відновлювали кілька років. Зільберман спеціалізувався на торгівлі мануфактурою. Після визволення міста на першому поверсі будівлі довгий час працював магазин одягу «Лілея».

Також Тіссен працював над будинком Соболєва, що на нинішній Старокозацькій вулиці. Спочатку люди тут винаймали в оренду квартири, після війни будинок націоналізували і поселили мешканців.

У 1910 році за проектом Тіссен був побудований будинок Бокк. Знаходиться він на проспекті Поля. Спочатку будинок був триповерховим, із вставками із гранітних блоків. Він використовувався як контора з магазином на першому поверсі, але після Другої світової війни став житловим будинком із комунальними квартирами. Пізніше мешканців розселили, оскільки будинок був визнаний аварійним. Довгий час він стояв напівзруйнованим, але на початку 2000-х його реконструювали і ось уже понад 10 років як колишній будинок Бокк є торговим центром.

Також на початку минулого століття Тіссен створив проект будинку Корецького на Воскресенській вулиці. Чотириповерхова будівля з мансардами стала однією з найвідоміших робіт архітектора. Сьогодні тут здають офіси в оренду. Сам будинок змінився і зараз не дуже схожий на той, яким задумував його архітектор. Причина змін – реконструкція будівлі після Другої світової війни. З нього прибрали декоративну ліпнину та спростили зовнішній вигляд фасаду.

Ще одна така висока, чотириповерхова будівля «руки» Тіссена знаходиться також на Воскресенській – це будинок Міренбурга. Після Другої світової його спіткала та ж доля, що й будинок Корецького. З будівлі «прибрали» мансарди, вежі та надбудували додатковий поверх.

1914 року Тіссен спроектував фабрику Лур’є. Триповерхова будівля, прикрашена декором, альтанками-еркерами кілька років занепадала, поки її не відреставрували.

Тіссен був автором Другого мануфактурного ряду, що знаховся неподалік Нижньо-Троїцького ринку. Будівлю звели 1914 року. Пізніше його мало не знесли через непотрібність, але подумавши, розмістили цех «Індшвейпром», а потім і швейний комбінат з трикотажною фабрикою. Після 1941 року будівлю було перебудовано.

Свій особняк Тіссен збудував на одному з перехресть вулиці Фабра. Двоповерховий будинок з високим цоколем довгий час був водолікарнею, а тепер це школа для дітей з вадами слуху.

1932 року Тіссен залишив Дніпро і переїхав до Батумі, де працював архітектором. У 1937 його звинуватили у шпигунстві та розстріляли. В 1960 Дітріх Тіссен був реабілітований за відсутністю складу злочину.

фото: блог Артема Костюка

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