Палаючий «Абрамс», по 6 годин без світла і прорвана оборона: ТОП-5 фейків про війну в Україні

За словами іноземних політиків та військових експертів, найближчі кілька місяців війни будуть вирішальними. А отже українцям треба бути як ніколи єдиними, не сумніватися у перемозі та вірити лише тому, що кажуть офіційні органи влади та представники ЗСУ. Щоб посіяти паніку серед населення, ворог використовує різні фейки. Журналісти dnepr.info зібрали ТОП-5 фейків минулого тижня про Україну.

Цитата посла

Так, на початку минулого тижня ворожі ЗМІ почали писати про те, що нібито посол України у Великій Британії Вадим Пристайко заявив про величезні втрати ЗСУ заради інтересів Заходу. Цитата була вирвана пропагандистами з контексту і в росЗМІ звучала як: «Ми втрачаємо людей праворуч і ліворуч заради інтересів Заходу». Насправді ж, посол в інтерв’ю виданню NewsWeek заявив про те, що людей Україна втрачає через бойові дії та масові ракетні обстріли з боку Росії, при цьому в нас гинуть як військові, так і громадяни. Насправді ось точна цитата з тексту: «Ми втрачаємо людей направо і наліво. Ми не афішуємо, скільки із загиблих військових чи цивільних, але ви можете собі уявити, що цифри величезні. Наші міста – деякі з них повністю зруйновані. Якщо ми зупинимося зараз для будь-яких мирних переговорів, росіяни спробують зберегти захоплені землі – ті, які їм вдалося захопити на цей час», – сказав Вадим Пристайко.

“Новий” графік

Також минулого тижня в мережі, а особливо серед будинкових чатів стали поширюватися дивні графіки відключення електрики. Згідно з ними, споживачам мали відключати світло не на 4, а на 6 годин. Журналісти dnepr.info зателефонували до ДТЕКу, щоб уточнити інформацію. Там зазначили, що в області діяли на той момент аварійні графіки відключення, а пізніше з’ясувалося, що поширені в мережі документ – це фейк. Якщо придивитися до графіка, то можна було побачити, що він написаний російською та українською мовами одночасно, що вже могло б викликати подив у споживачів.

У ДПЕК зазначили, що жодних нових графіків не запроваджувалося. Інформація про «графіки» – фейк. Зараз у Дніпрі та області діють аварійні відключення електроенергії, які не можуть тривати понад 8 годин.

Палаючий танк

Ближче до кінця минулого тижня у російських пабликах заявили, що під Соледаром було знищено танк М1Abrams. Зазначимо, що тоді ж президент США Джо Байден заявив, що США поки що не постачатиме Україні свої танки. Те, що інформація, яка розповсюджується пропагандистами, – вигадка говорить і саме фото, яким вони ілюстрували свою «новину». На ній справді горить танк М1, але фото зроблено явно не в Україні, адже на задньому плані за танком можна побачити зелене листя на деревах.

Наступ на Запоріжжя

Також останніми днями пропагандисти почали заявляти про те, що вони прорвали оборону в Запорізькій області. Начальник об’єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Євген Єрін заявив, що на цьому напрямі ворог активних та масштабних дій не веде. Але водночас противник намагається штурмувати позиції нашої армії групами до 10 людей.

«На окремих напрямках противник дійсно мав певний частковий успіх, але наразі всі позиції відновлені. Противник відкинутий на попередні свої позиції», – сказав Євгеній Єрін.

Напад з рб

Про те, що з боку рб ворог знову може атакувати столицю, говорять уже кілька тижнів. У ГУР МО повідомляють, що на сьогодні реальних загроз немає.

«Є об’єктивні речі: кількість ударного угруповання, готовність сил і засобів та інші моменти, які нам дозволяють стверджувати, що станом на сьогодні загрози з боку Білорусі повномасштабної наземної операції, її участі на боці РФ немає», – сказав спікер ГУР Андрій Юсов.

Під час написання цієї статті журналісти dnepr.info опиралися на дані Центру протидії дезінформації при РНБО України, коментарі ГУР МО в ефірі телемарафону та заяву Генерального штабу України.

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