Проживання у «кавалерці» та проїзд по 40 грн: мешканці Дніпра розповіли про життя у Польщі

Журналісти dnepr.info продовжують серію матеріалів про те, як живуть жителі Дніпра за кордоном, що їх дивує, вражає, засмучує чи радує. Сьогодні ми підготували розповідь про життя у польському місті Вроцлав.

Станом на кінець 2022 року на території Польщі перебуває близько 2,3 млн. українців, з них 950 тис – біженці. Чимало серед них і дніпрян. Про особливості життя у Польщі ми поговорили із Вікторією. Дівчина приїхала до Вроцлава на евакуаційному поїзді в середині березня 2022 року.

«Бідронки» на кожному кроці та відсутність молочки на ринках

«Ціни на продукти в Польщі зараз не набагато вищі, ніж в Україні. Але ось асортимент у супермаркетах, на мій погляд, трохи бідніший, ніж у нас. Наприклад, у тому ж АТБ, “Варусі” або “Сільпо” можна знайти безліч видів та марок молочних продуктів. А от у польських супермаркетах вибір набагато менший», – розповідає Вікторія.

При цьому, за словами дівчини, у Вроцлаві менше мереж супермаркетів, ніж у Дніпрі. Здебільшого всюди зустрічаються лише Biedronka та Żabka. На ринку можна купити тільки овочі та фрукти. Молочні продукти та м’ясо там не продають.

«Я довго шукала звичайний сир на сирники, але мені його так і не вдалося знайти. У магазинах продають або зернистий сир, або рідку сиркову масу. А на ринках взагалі нема молочних продуктів. Думаю, це пов’язано із санітарними нормами», – каже дніпрянка.

Спортмайданчики як у нас і царство велодоріжок

За словами Вікторії, дитячі та спортивні майданчики у Вроцлаві приблизно такі самі як і у Дніпрі.

Вони ну дуже схожі з нашими.

А ось велодоріжок закордоном явно більше. Вони практично на кожній вулиці.

«Мене вразило наскільки у Польщі дбають про велосипедистів. У Вроцлаві всюди велодоріжки, спеціальна розмітка та велопарковки. У Дніпрі це теж поступово розвивається, але нам ще є до чого прагнути. Думаю, як тільки у нас будуть доріжки по всьому місту, то й кількість велосипедистів значно збільшиться. У Вроцлаві на велосипедах їздячи всі – від малого до великого: і підлітки, і пенсіонери. Багато хто добирається на «залізному коні» на роботу», – розповідає Вікторія.

Дорогий транспорт та «зниклі» трамваї

У Вроцлаві немає звичних маршруток. Замість них – трамваї та автобуси. Вони зупиняються лише на зупинках, але двері автоматично не відчиняються. Щоб вийти – потрібно натиснути кнопку на поручні.

Салони у транспорті чисті, влітку працює кондиціонер. При цьому проїзд за нашими мірками коштує дуже дорого.

«За подорож довше 20 хвилин доведеться заплатити 4,60 злотих. Це приблизно 38 грн. Кондукторів немає. Платити потрібно або карткою через спеціальний термінал у салоні, або карткою чи готівкою в автоматі на зупинці. Періодично заходять контролери та перевіряють оплату», – розповідає Вікторія.

За словами дівчини, у Вроцлаві на зупинках також є електронні табло, як і у нас. Ось лише інформація на них не завжди відповідає дійсності. Іноді трамваї, які згідно з табло ось-ось мають під’їхати, так і не з’являються. Іноді доводиться на них чекати зайві півгодини.

12 тис. грн. за кімнату та 5 тис. грн за ліжко у хостелі

Через величезний наплив біженців житло в Польщі значно подорожчало. Зараз зняти у Вроцлаві кімнату коштуватиме 1100-1500 злотих на місяць. Навіть за найнижчим курсом це виходить близько 9-12,5 тисячі гривень.

Двокімнатна квартира на околиці міста коштуватиме 3500 тисяч злотих (30 тисяч грн), а кавалерка (крихітна квартира-студія) – 2,5-3 тис. злотих (21-25,5 тис. грн) щомісяця. І це все без плати за комунальні послуги та кауції (передоплати за останній місяць проживання).

Найбільш бюджетним варіантом залишається ліжкомісце в хостелі. Воно коштуватиме приблизно 600 злотих на місяць (5 100 грн). Тут доплачувати за комунальні послуги не треба. Кауції також немає. Єдиний мінус – в одній кімнаті можете бути 8-12 осіб.

Кімната, як на фото коштуватиме 1100 злотих, це 9,3 тис грн. Площа кімнати 11 кв.

Середня зарплата пакувальника продукції на заводі – 3 тис. злотих або 25,5 тис. грн.

Сортування сміття та варені яйця у магазинах

Побут поляків трохи відрізняється від нашого. У великих містах люди практично не готують. Тому у Вроцлаві, Кракові, Варшаві популярним є кейтеринг. А в магазинах можна побачити готові бутерброди, салати, перші та другі страви та навіть варені яйця. Все це справді купують.

«Також на полицях супермаркетів дуже багато вже варених вареників, піци швидкого приготування та суші. Останні в «Бедронінці» чомусь роблять із морквою замість риби. Мабуть, задля економії. Але купують навіть таке», – розповідає Вікторія.

Але це не єдині побутові відмінності. В останні роки Польща справді досягла добрих результатів у сортуванні сміття. У кожному дворі стоять контейнери для картону/паперу, пластику/металу, скла та органічних відходів.

Щодо сміття на вулицях, то ситуація залежить від того, в якому районі ви опинилися. У центрі Вроцлава справді дуже чисто, а от на околицях ситуація досить плачевна. У деяких районах сміття вивозять нерегулярно, і влітку це стає справжнім прокляттям.

Дитячі садки: сон тільки в żłobku та прогулянки на ковзанці

День малюків у польських садках минає не так, як в українських. Денний сон є тільки для маленьких дітей, які ходять в ясла (żłobek). Решта вихованців проводять цілий день без сну.

Дітей годують, але сніданку, обіду, полуденку та вечері, як в українських садках, у польських немає. Найчастіше дітям дають лише обід.

Протягом дня для малюків проводять усілякі майстер-класи з ліплення з пластиліну, виготовлення аплікацій тощо. Діти проводять багато часу на вулицях. Взимку їх запросто можуть зводити на ковзанку, а навесні до парку. При цьому жодних підготовчих програм перед школою, як ми, тут немає. Дітей готують до першого класу лише у «зерувці2» (останній «клас» садка), коли їм виповнюється 6 років. Першокласниками у Польщі стають у 7 років.

фото: Катерина Довготелес

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