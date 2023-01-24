Покриття нігтів гель-лаком може бути небезпечним для здоров’я. Про це заявив український генетик Олександр Коляда. Вивчивши статтю в науковому журналі Nature Communications, де йдеться про потенційну загрозу ультрафіолетових сушарок для лаку, учений написав на своїй сторінці у Facebook пост, де пояснив, як працює сушарка для нігтів і чому вона може бути небезпечною.
Справа в тому, що такі пристрої випромінюють ультрафіолет типу А. Ці промені ще називають «довгими». Вони прискорюють процес старіння або фотостаріння шкіри, а також призводять до небезпечних змін у самому епідермісі.
За словами вченого генетика, ультрафіолет як від сонця, так і від сушарок при попаданні в клітину спрямовує надлишок своєї енергії на молекули, роблячи їх хімічно активними. «Підбадьорені» таким чином молекули часто шукають взаємодії з іншими клітинами і «доходять» до ДНК.
«У ДНК вся інформація записана молекулами чотирьох типів C, G, А, Т. Збуджені від ультрафіолету молекули можуть змінити С і G на А і Т. Тому в наших генах можуть відбуватися «помилки» і процеси в клітинах перестають працювати як годинник, а починають збоїти, що може призвести до раку», – пише Олександр Коляда.
В опублікованому в Nature Communications дослідженні говориться, про те, що чим більше клітини отримують випромінювання – тим менш життєздатними вони стають. 20 хвилин під А-променями призводять до загибелі до 30% клітин, а година може занапастити до 70% клітин. Але український учений зазначає, що експерименти, описані в Nature Communications, проводилися на клітинах без захисного рогового шару шкіри, який і покликаний «оберігати» її від А-променів. Тому, за словами вченого, мутації клітин не завжди «закінчуються» раком, хоча вони і є одним з факторів, що провокують розвиток недуги.
Він також зазначив, що шкідливе випромінювання дають як старі ультрафіолетові лампи, так і сучасні LED, якими оснащені переважно усі салони. Але одразу ж поспішив заспокоїти.
«Потрібно провести ще багато досліджень, перш ніж стане однозначно зрозуміло, як довго потрібно опромінювати пальці, щоб отримати рак і як часто таке відбувається. Але ця стаття просто привертає нашу увагу до того факту, що нічого корисного в такому сушінні лаку немає і краще цією процедурою не зловживати», – зазначив Олександр Коляда.
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