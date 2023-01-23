У Дніпрі продають старовинний прибутковий будинок за 112 млн грн: зараз там бізнес-центр

У Дніпрі продають 6-ти поверховий бізнес-центр на вулиці Січових Стрільців. Загальна площа будівлі 2,7 тис. кв. м. У ньому 25 приміщень. Віддадуть його за 112,6 млн. грн. або 3 млн. дол. В оголошенні вказано, що продаж від власника приміщення.
Будівля ця була зведена у Дніпрі ще у 1890-х роках. Спочатку це був двоповерховий прибутковий будинок Заля, пізніше у ньому розмістилося відділення музичного товариства. Після Другої світової війни в будинку були комунальні квартири, а сам він потребував ремонту. У 1960-х роках до будинку «додали» ще два поверхи, змінили планування кімнат. Тут, як і раніше, були квартири, але вже не комунальні.
На першому поверсі працював продуктовий магазин. У 1990-х мешканців розселили, а на даху будинку з’явився ще один поверх, сам будинок було реконструйовано та відновлено початковий вигляд перших двох поверхів.
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