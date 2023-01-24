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Маникюр может вызвать рак: что говорят украинские ученые-генетики

Сегодня 16:41
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Оказывается, обычная сушка ногтей с помощью специальной лампы может быть опасна для здоровья и вызвать мутацию клеток в организме. О том, насколько процедура покрытия ногтей гель-лаком вредит здоровью – рассказал украинский ученый.

Новости Днепра про Маникюр может вызвать рак: что говорят украинские ученые-генетики

Покрытие ногтей гель-лаком может быть опасно для здоровья. Об этом заявил украинский ученый генетик Александр Коляда. Изучив статью в научном журнале Nature Communications, где говорится о потенциальной угрозе ультрафиолетовых сушилок для лака ученый написал на своей странице в Facebook пост, где объяснил, как работает сушилка для ногтей и почему она может быть опасна для здоровья.

Все дело в том, что такие устройства излучают ультрафиолет типа А. Эти лучи еще называют «длинными». Они ускоряют процесс старения или фотостарения кожи, а также приводят к опасным изменениям в состоянии самого эпидермиса.

По словам ученого-генетика, ультрафиолет как от солнца, так и от сушилок при попадании в клетку направляет избыток своей энергии на молекулы, делая их химически активными. «Взбодренные» таким образом молекулы часто ищут взаимодействия с другими клетками и «доходят» до ДНК.

«В ДНК вся информация записана молекулами четырех типов  C, G, А, Т. Возбужденные от ультрафиолета молекулы могут изменить С и G на А и Т. В следствии этого в наших генах могут происходит «ошибки» и процессы в клетках перестают работать как часы, а начинают сбоить, что может привести к раку», — пишет Александр Коляда.

В опубликованном в Nature Communications исследовании говорится, что чем больше клетки получают излучения – тем менее жизнеспособными они становятся. 20 минут под А-лучами приводят к гибели до 30% клеток, а час может погубить до 70% клеток. Но украинский ученый отмечает, что эксперименты, описанные в Nature Communications, проводились на клетках без защитного рогового шара кожи, который и призван «оберегать» их от А-лучей. Поэтому, по словам ученого мутации клеток не всегда «заканчиваются» раком, хотя они и являются одним из факторов провоцирующим развитие недуга.

Он также отметил, что вредное излучение дают как старые ультрафиолетовые лампы, так и современные LED, которыми оснащены преимущественно все салоны. Но сразу же поспешил успокоить.

 «Нужно провести еще много исследований, прежде чем станет однозначно понятно, как долго нужно облучать пальцы, чтобы получить рак и как часто такое происходит. Но эта статья просто привлекает наше внимание к тому факту, что ничего полезного в такой сушке лака нет и лучше этой процедурой не злоупотреблять», — отметил Александр Коляда.

 

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Новости Днепра про Маникюр может вызвать рак: что говорят украинские ученые-генетикиУкраїнська Новости Днепра про Маникюр может вызвать рак: что говорят украинские ученые-генетикиРусский

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