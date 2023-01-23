Однокімнатна на 8 осіб: як виглядає житло в оренду за 400 грн за добу у Дніпрі (ФОТО)

Оренда квартири подобово може бути вигідна тим, хто ненадовго винаймає житло великою компанією або для проведення в цих квартирах якихось свят. А в іншому – це досить дороге задоволення порівняно із звичайною орендою житла. Порівняно з минулим роком подобова оренда квартир у Дніпрі подорожчала. Журналісти dnepr.info зібрали добірку найдешевшого такого житла в місті.

Правий берег

Зняти квартиру подобово на проспекті Яворницького коштуватиме 500 грн. Квартира однокімнатна, в ній розміститися зможуть понад 5 осіб. Є меблі, техніка, проведений Інтернет.

На вулиці Святослава Хороброго квартира подобово коштуватиме 600 грн. Вона однокімнатна, з новим ремонтом та відносно новими меблями. Розміститися тут зможуть максимум дві особи. Можливий торг.

Квартира на проспекті Гагаріна коштуватиме 650 грн на добу. У квартирі три спальні місця, вона однокімнатна. Нещодавно був ремонт, куплено нові меблі та техніку. Приміщення дуже маленьке. Її можна назвати квартирою-студією, так як неподалік від варильної поверхні знаходиться диван для сну.

Подобово зняти житло на проспекті Поля у Дніпрі коштуватиме 700 грн. У квартирі дві кімнати, розміститися в ній зможуть до 5 осіб. Нещодавно у приміщенні було зроблено косметичний ремонт, техніка та меблі – не найновіші.

За 750 грн за добу можна орендувати квартиру на вул. Коксовій. Житло однокімнатне, у ньому три спальні місця. У квартирі нещодавно був ремонт, куплено нові меблі та техніку.

Лівий берег

Найдешевша квартира подобово на лівому березі Дніпра знайшлася за 400 грн на день. Знаходиться вона неподалік вулиці Калинова. У квартирі дві кімнати та стільки ж спальних місць, але за фактом розміститися там зможуть троє людей. У квартирі сучасний ремонт, Інтернет, кондиціонер.

Стільки ж коштуватиме на добу квартира на вулиці Батумській. Але в ній одна кімната та три спальні місця. Тут також є Інтернет і нещодавно був зроблений ремонт, але меблі старі.

Квартира на Слобожанському проспекті коштуватиме 500 грн на добу. У ній три кімнати. Орендар пише, що розміститися в ній зможуть 8 людей. У квартирі два телевізори, стільки ж холодильників, газова колонка. Ремонт зроблений тільки в частині приміщень – на кухні, у ванній та передпокої, а до кімнат хід поки не дійшов.

600 грн хочуть за добу за оренду квартири по вулиці Сухомлинського. Квартира однокімнатна, в ній три спальні місця. Є вся необхідна техніка, Інтернет, можливе проживання із тваринами. Ремонт був косметичний та кілька років тому.

Квартира на житловому масиві Сонячний коштуватиме 750 грн на добу. Вона однокімнатна, розміститися зможуть 3-4 особи. Є всі необхідні меблі та техніка. Ремонт у квартирі був кілька років тому, меблі вже давно не нові, але в більш-менш пристойному стані.

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