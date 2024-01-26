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Кабмін продовжив виплати для всіх ВПО до 1 березня

Сьогодні 17:42
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Для всіх ВПО ще на місяць автоматично продовжили виплати грошової допомоги.

Новости Днепра про Кабмін продовжив виплати для всіх ВПО до 1 березня

Кабінет міністрів продовжив виплати для всіх внутрішньо переміщених осіб (ВПО) до 1 березня. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль в Telegram в п’ятницю, 26 січня. Однак з березня мають запрацювати нові справедливі правила допомоги для переселенців. Тобто отримувати її будуть тільки люди, які належать до вразливих верств населення. 

А ось для ВПО з-поміж пенсіонерів виплати буде продовжено ще на шість місяців. Це також стосується громадян, які мають інвалідність 1 або 2 групи, для дітей з інвалідністю, для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, а також для працездатних громадян, які стали на облік в центрі зайнятості або працевлаштувалися.

Загалом держава продовжить підтримувати виплатами понад 1,5 мільйона внутрішньо переміщених осіб. Одночасно ми продовжуватимемо більш цільові інструменти підтримки, щоб допомагати тим, хто цього дійсно потребує, – наголосив Шмигаль.
 

Після цього громадяни мають повторно звернутися за призначенням допомоги. 

Нагадаємо, раніше Ірина Верещук повідомила, що для ВПО скоротять виплати.

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