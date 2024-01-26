Кабмин продлил выплаты для всех ВПЛ до 1 марта

Кабинет министров продлил выплаты для всех внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) до 1 марта. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль в Telegram в пятницу, 26 января. Однако с марта должны заработать новые справедливые правила помощи переселенцам. То есть получать ее будут только люди, принадлежащие к уязвимым слоям населения.
А вот для ВПЛ среди пенсионеров выплаты будут продлены еще на шесть месяцев. Это также касается граждан, имеющих инвалидность 1 или 2 группы, для детей с инвалидностью, для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, а также для трудоспособных граждан, которые стали на учет в центре занятости или трудоустроились.
В общей сложности государство продолжит поддерживать выплатами более 1,5 миллиона внутренне перемещенных лиц. Одновременно мы будем продолжать более целевые инструменты поддержки, чтобы помогать тем, кто в этом действительно нуждается, — подчеркнул Шмигаль.
После этого граждане должны повторно обратиться за назначением помощи.
Напомним, ранее Ирина Верещук сообщила, что для ВПЛ сократят выплаты.
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