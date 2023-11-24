Історія дідуся із Нікополя, який рятує знедолених тварин, розчулила Україну та весь світ

Історія дідуся Сашка із Нікополя, який самотужки опікувався знедоленими тваринами, сколихнула не тільки Нікополь, а у всю Україну та людей за її межами.

Пана Олександра, який опікується кинутими собаками у Нікополі, “завалили” кормом та речами. Історія дідуся, який попри обстріли не кидав знедолених тварин, розчулила багатьох. Пенсіонер сам не доїдав, але знаходив харчі для тваринок, яких було аж 20. Деяких він підібрав самотужки, а деяких підкинули.

Сашко, як його зве сусідка, піклувався також про тих тварин, які залишилися на вулиці, але він не міг їх забрати до себе.

Після того, як волонтерка Анастасія Князєва опублікувала допис у Facebook, про хороброго нікопольця дізналися далеко за межами України. У коментарях зібралися люди із Польщі, Чехії, США та ще низки країн світу. Усі хотіли допомогти чи речами, чи кормом, чи забрати кількох тварин під свою опіку.

Собачку з вадою, на кличку Мишеня, після вірусного допису забрали у нову родину. Будемо сподіватися, що малюк буде під пильним наглядом.

Дідусеві допомагала його сусідка Галина, яка й отримувала на пошті речі для дідуся та корм для тварин. Жінка зазначила, що наразі усього вистачає та подякувала небайдужим людям, які відгукнулися на допомогу.

До цього пану Олександру доводилося недоїдати, тільки щоб трохи нагодувати вихованців. Сподіваємося, що тепер ні дідусеві, ні тваринам не доведеться страждати.

Читайте також:

Українська

Автор: