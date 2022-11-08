Хто такий академік Чекмарьов на честь якого названо вулицю у Дніпрі

Цього року виповнилося 110 років від дня народження академіка Олександра Чекмарьова. Його ім’ям названо одну з вулиць у Дніпрі, проте це мало що говорить звичайному мешканцю міста.
Олександр Чекмарьов вважається засновником української наукової школи металургів-прокатників. Все життя він прожив у промисловому місті, працюючи над тим, щоб розвивати галузь.
Чекмарьов закінчив заводське відділення гірничого інституту, працював інженером на «Петрівці» і з 1930 став викладачем одного з нових на той час вузів Дніпра. Протягом 43 років він керував профільною кафедрою обробки металів у колишній Дніпровській металургійній академії. Під його керівництвом тут було проведено різноманітні дослідження з виробництва безшовних труб, знайдено різні способи їх холодної прокатки і зварювання. Суть досліджень у тому, що за відсутності швів у трубах їх термін експлуатації порівняно з аналогічними виробами зі зварним швом став набагато більшим. Сьогодні нам здається це простим та логічним, але кілька десятків років тому це був прорив у науці, особливо важливий для такого промислового міста, як Дніпро.
В 1941 він винайшов апарат для точної прокатки і прокатки металу за мінімальними допусками, а пізніше вдосконалив метод холодного прокату конструкційної листової сталі. Суть цих нововведень була в тому, що сталь холодного прокату – це метал, що пройшов додаткову обробку і зробив продукт міцнішим, ніж якби метал був оброблений за допомогою гарячого прокату. Сьогодні це здається просто і зрозуміло, але понад 70 років тому ці технології допомагали скоротити час роботи з металом, зробити його міцнішим за мінімальних вкладень коштів.
Олександр Чекмарьов, разом з іншими металургами та вченими допомагав покращити виробництво металу в нашому регіоні, розробляв «схеми» як за тих же енерговитрат отримати більш якісну сталь.
Працював в Інституті чорної металургії та водночас консультував прокатників «Криворіжсталі».
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