Хто такий академік Чекмарьов на честь якого названо вулицю у Дніпрі

Прогулюючись вулицями Дніпра часто, ми не замислюємося на честь кого вони названі. У місті чимало «стежок», які хоч і носять «імена» людей, які зробили багато для розвитку міста або його промисловості, але при цьому ці прізвища мало що говорять звичайному містянину.

Цього року виповнилося 110 років від дня народження академіка Олександра Чекмарьова. Його ім’ям названо одну з вулиць у Дніпрі, проте це мало що говорить звичайному мешканцю міста.

Олександр Чекмарьов вважається засновником української наукової школи металургів-прокатників. Все життя він прожив у промисловому місті, працюючи над тим, щоб розвивати галузь.

Чекмарьов закінчив заводське відділення гірничого інституту, працював інженером на «Петрівці» і з 1930 став викладачем одного з нових на той час вузів Дніпра. Протягом 43 років він керував профільною кафедрою обробки металів у колишній Дніпровській металургійній академії. Під його керівництвом тут було проведено різноманітні дослідження з виробництва безшовних труб, знайдено різні способи їх холодної прокатки і зварювання. Суть досліджень у тому, що за відсутності швів у трубах їх термін експлуатації порівняно з аналогічними виробами зі зварним швом став набагато більшим. Сьогодні нам здається це простим та логічним, але кілька десятків років тому це був прорив у науці, особливо важливий для такого промислового міста, як Дніпро.

В 1941 він винайшов апарат для точної прокатки і прокатки металу за мінімальними допусками, а пізніше вдосконалив метод холодного прокату конструкційної листової сталі. Суть цих нововведень була в тому, що сталь холодного прокату – це метал, що пройшов додаткову обробку і зробив продукт міцнішим, ніж якби метал був оброблений за допомогою гарячого прокату. Сьогодні це здається просто і зрозуміло, але понад 70 років тому ці технології допомагали скоротити час роботи з металом, зробити його міцнішим за мінімальних вкладень коштів.

Олександр Чекмарьов, разом з іншими металургами та вченими допомагав покращити виробництво металу в нашому регіоні, розробляв «схеми» як за тих же енерговитрат отримати більш якісну сталь.

Працював в Інституті чорної металургії та водночас консультував прокатників «Криворіжсталі».

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