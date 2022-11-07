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Якщо вимкнули світло: як приготувати кашу на холодній воді та без плити

Сьогодні 16:11
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У Дніпрі всі багатоквартирні будинки можна умовно поділити на два види. Ті, де є газові плити та ті, де наявність освітлення у квартирі та приготування їжі повністю залежить від електрики. Журналісти dnepr.info розбиралися, як за наявності енергетичної тривоги, аварійних відключень світла та електричної плити не залишитися голодним і не сидіти на бутербродах та печиві, а приготувати практично повноцінну вечерю з корисною кашею.

Новости Днепра про Якщо вимкнули світло: як приготувати кашу на холодній воді та без плити

Для приготування деяких каш достатньо холодної води, кефіру чи молока.

Щоб зробити гречану кашу знадобиться вода, молоко чи кефір та кілька годин очікування. Якщо немає можливості приготувати гречку на плиті, її можна залити холодною водою або додати молочні продукти в каструлю і наполягати так кашу від 5 до 10 годин.

Новости Днепра про Якщо вимкнули світло: як приготувати кашу на холодній воді та без плити

Також довго готується кіноа. Її  заливають холодною водою та дають декілька годин на «готовку».

Кускус готується набагато швидше. Заливши потрібну кількість крупи водою, пообідати або повечеряти можна буде вже за півгодини.

За годину приготується вівсяна каша, якщо її залишити у холодній воді.

Новости Днепра про Якщо вимкнули світло: як приготувати кашу на холодній воді та без плити

Манку також можна приготувати без варіння на плиті. Її потрібно залити холодною водою чи молоком та дати настоятися близько 20 хвилин.

Новости Днепра про Якщо вимкнули світло: як приготувати кашу на холодній воді та без плити

Якщо у квартирі відключили газ, а під рукою є лише електрочайник, то і за його допомогою можна приготувати кілька каш.

Так, якщо пшоняну кашу залити окропом, але при цьому не варити, то вже через годину чекання можна отримати готову страву.

Для приготування пшеничного каші крім окропу знадобиться ковдра. Загорнувши в неї каструлю з їжею, потрібно почекати близько години, щоб каша настоялася і потім можна приступати до обіду або вечері.

Залитий гарячою водою булгур буде готовий у середньому за 20-40 хвилин настоювання в каструлі.

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Новости Днепра про Якщо вимкнули світло: як приготувати кашу на холодній воді та без плитиУкраїнська Новости Днепра про Якщо вимкнули світло: як приготувати кашу на холодній воді та без плитиРусский

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