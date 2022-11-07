Сережки у підлозі та пошуки діамантів на руїнах: історія будинку Шварца у Дніпрі

Спочатку це були невеликі будинки в один-два поверхи заввишки. На фасадах не було особливих прикрас. У 1880-х роках кілька ділянок тут викупив підприємець Шварц і збудував на них один великий добротний прибутковий будинок.
Вулиця Тиха вважалася одним із найспокійніших місць у місті, не дивлячись на сусідство з Тюремною площею. Тут квартирували юристи, лікарі, освітяни.
У будинку Шварца можна було винайняти кімнату за помірну плату. Серед його постояльців здебільшого були медики. Сам Шварц також займав дві кімнати у цьому будинку.
Крім прибуткового будинку на Тихій вулиці у підприємця була лавка з усілякими солодощами на Нижньо-Троїцькому ринку.
Згідно з міськими легендами, до крамниці до Шварца постійно навідувалася одна клієнта і щоразу замовляла одне й теж тістечко. Згодом Шварц здружився з дамою і одного разу вона принесла йому коробочку, в якій зазвичай в його крамниці упаковували тістечка. Перелякана клієнтка попросила сховати цю коробочку і обіцяла повернутися за нею за кілька місяців. Шварц, за додаткову плату, погодився допомогти жінці та забрав коробочку.
Вдома він розглянув її як слід і побачив, що там лежить маленька скринька. Він намагався її відкрити, але замок не піддавався. Розлючений на себе, свою обіцянку і клієнту Шварц шпурнув скриньку на підлогу, її кришка тріснула і Шварц побачив, що в скриньці знаходиться діамантове кольє та сережки. Прикраси були дорогі і продавши їх, власник прибуткового будинку міг би безбідно прожити в одному з міст Європи аж до смерті. Всю ніч він думав, чи віддавати гарнітур назад чи ні. Постояльці будинку помітили, що господар будівлі з кожним днем ставав дедалі похмурішим.
За тиждень Шварц зник. Говорили, що він спішно поїхав, бо йшов 1917 рік, залишатися у місті було небезпечно. Вважалося, що, їдучи з міста, він розділив вміст скриньки на дві частини. Кольє забрав із собою, а діамантові сережки залишив під підлогою будинку, на випадок повернення.
У 1920-х роках з його прибуткового будинку зробили комунальну квартиру. Мешканці ще у 1950-х перевірили всю підлогу та обшукали все під нею, але так нічого і не знайшли, а потім про легенду забули.
Вдома Шварца вже давно немає, його знесено. Цікаво, що коли будинок був зруйнований повністю хтось знову згадав про Шварца і сережки, заховані у скриньці. Сторож будівництва казав, що бачив на руїнах людей, які приходили вночі і ретельно «перебирали» кожну цеглу. Правда це чи ні – дізнатися неможливо. Швидше за все, просто чергова міська легенда, пов’язана із старовинним будинком.
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Ирина
Автор:
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