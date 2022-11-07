Сережки у підлозі та пошуки діамантів на руїнах: історія будинку Шварца у Дніпрі

Будинок Шварця знаходився на вулиці Тихій у Дніпрі. Понад сто років тому вона знаходилась неподалік Тюремної площі. Але це не заважало тогочасним бізнесменам зводити на вулиці прибуткові будинки. Довгий час після заснування Дніпра вулиця Тиха була забудована маленькими будиночками. Та місто зростало і вже наприкінці XIX століття тут почали будувати прибуткові будинки

Спочатку це були невеликі будинки в один-два поверхи заввишки. На фасадах не було особливих прикрас. У 1880-х роках кілька ділянок тут викупив підприємець Шварц і збудував на них один великий добротний прибутковий будинок.

Вулиця Тиха вважалася одним із найспокійніших місць у місті, не дивлячись на сусідство з Тюремною площею. Тут квартирували юристи, лікарі, освітяни.

У будинку Шварца можна було винайняти кімнату за помірну плату. Серед його постояльців здебільшого були медики. Сам Шварц також займав дві кімнати у цьому будинку.

Крім прибуткового будинку на Тихій вулиці у підприємця була лавка з усілякими солодощами на Нижньо-Троїцькому ринку.

Згідно з міськими легендами, до крамниці до Шварца постійно навідувалася одна клієнта і щоразу замовляла одне й теж тістечко. Згодом Шварц здружився з дамою і одного разу вона принесла йому коробочку, в якій зазвичай в його крамниці упаковували тістечка. Перелякана клієнтка попросила сховати цю коробочку і обіцяла повернутися за нею за кілька місяців. Шварц, за додаткову плату, погодився допомогти жінці та забрав коробочку.

Вдома він розглянув її як слід і побачив, що там лежить маленька скринька. Він намагався її відкрити, але замок не піддавався. Розлючений на себе, свою обіцянку і клієнту Шварц шпурнув скриньку на підлогу, її кришка тріснула і Шварц побачив, що в скриньці знаходиться діамантове кольє та сережки. Прикраси були дорогі і продавши їх, власник прибуткового будинку міг би безбідно прожити в одному з міст Європи аж до смерті. Всю ніч він думав, чи віддавати гарнітур назад чи ні. Постояльці будинку помітили, що господар будівлі з кожним днем ​​ставав дедалі похмурішим.

За тиждень Шварц зник. Говорили, що він спішно поїхав, бо йшов 1917 рік, залишатися у місті було небезпечно. Вважалося, що, їдучи з міста, він розділив вміст скриньки на дві частини. Кольє забрав із собою, а діамантові сережки залишив під підлогою будинку, на випадок повернення.

У 1920-х роках з його прибуткового будинку зробили комунальну квартиру. Мешканці ще у 1950-х перевірили всю підлогу та обшукали все під нею, але так нічого і не знайшли, а потім про легенду забули.

Вдома Шварца вже давно немає, його знесено. Цікаво, що коли будинок був зруйнований повністю хтось знову згадав про Шварца і сережки, заховані у скриньці. Сторож будівництва казав, що бачив на руїнах людей, які приходили вночі і ретельно «перебирали» кожну цеглу. Правда це чи ні – дізнатися неможливо. Швидше за все, просто чергова міська легенда, пов’язана із старовинним будинком.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: