Набережна, стадіони і не тільки: де в Дніпрі побігати та знайти бігову компанію

Біг один із найдоступніших видів спорту для якого потрібні лише кросівки та бажання. Він стає дедалі популярнішим у Дніпрі, особливо на тлі ковідних обмежень, що діяли у спортзалах та нинішніх регулярних «сирен», коли заклади мають припиняти свою роботу на час тривоги, а відвідувачі – перебиратися у безпечні місця. Журналісти dnepr.info зібрали добірку місць, де можна не лише бігти бігом, а й познайомитися з однодумцями та шанувальниками цього виду спорту.

Набережна

Найтрадиційніше місце для бігунів у Дніпрі. Їх тут можна зустріти регулярно, особливо вранці, але бувають удень і навіть увечері, незалежно від того, це лівий або правий берег міста. Наша набережна найдовша в Європі, на більшій її частині гарне покриття, а під час пробіжки можна милуватися видом на місто та річку.

Стадіони

Стадіон «Славутич» найдоступніший для бігунів тренувальний майданчик. Сюди приходять не лише любителі, а й учасники бігових клубів, тож хороша компанія забезпечена. Покриття стадіону давно не змінювалося, але підходить для занять спортом краще за асфальт. Також тут нещодавно зробили освітлення, але через економію електрики на стадіоні темно. Втім, як і на набережній. Тому якщо вирішили займатися бігом – починайте робити це вранці.

Також для любителів цього виду спорту доступні стадіони ДНУ ім. О. Гончара та той, що знаходиться на території колишнього транспортного університету. Але на цих стадіонах замість необхідного покриття – асфальт.

На додачу тут гуляє велика кількість мам з візочками і власників собак з улюбленцями, любить проводить час і молодь. Тому на «трасі» можливі різні сюрпризи як мінімум у вигляді сміття. Вранці потрібно буде ділити стадіони зі студентами.

Стадіон «Авангард» знаходиться на житловому масиві Придніпровськ. Потрапити на нього може кожен. Однак він перебуває у «зношеному» стані. На ньому є “бігові” доріжки, але немає покриття.

Парки

Влаштувати гарну пробіжку можна у парку ім. Глоби та на Монастирському острові у Дніпрі. У першому ранку практично нікого немає, зате є досить рівний асфальт і турніки, щоб після бігу можна було приділити увагу й іншим м’язам. На другому вранці можна зустріти собачників і таких самих любителів бігу. Тут також рівний асфальт. Парк Шевченка підійде не всім, оскільки «покриття» у деяких місцях немає зовсім.

Тренуватися можна і в парку «Зелений Гай» – тут є не тільки пряма «траса», а й низка підйомів і спусків. У «Новокодацькому» парку крім великої території із зеленню знайдуться турники для «розминки» та «заминки» після бігу, а вранці він практично порожній, тож ніхто не заважатиме бігуну.

Ті, хто хочуть побігати серед зелені та одночасно на пляжі – можуть вирушити на Косу на житловому масиві Перемога. А для любителів долати підйоми та спуски ідеально підійде тунельна балка.

Познайомитись із однодумцями

Ті, бігуни, що хочуть спробувати себе у змаганні, а заразом подивитися на інших можуть це зробити вже 6 листопада на Січеславській набережній. Організатори – біговий клуб Longrun Dnipro проводить забіг на 18 км. Але тікати повну дистанцію новачкам ми не радимо, оскільки це може бути небезпечним для здоров’я. Організатори розраховують, що учасники долатимуть кілометр максимум за 5:30 хвилин.

Але якщо дуже хочеться бігти, а сил на велику дистанцію не вистачить – можна взяти участь у благодійному «Забігу Міколайчиків». Це вже традиційний для міста захід, який проводиться не перший рік, напередодні свята Святого Миколая. Цього року у Дніпрі забіг пройде 18 грудня. Мінімальна дистанція, яку можна пробігти, – кілометр. Максимальна – 10 км.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: