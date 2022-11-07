Без світла, але з Інтернетом: як зробити мегапауербанк для роутера та телефону (ІНСТРУКЦІЯ)

Але народні умільці пропонують лайфхак, який допоможе навіть при відключенні світла залишатися з працюючим роутером та у мережі. Але якщо Інтернет підключено безпосередньо до комп’ютера, цей варіант не підходить.
Не можна сказати, що величезний пауербанк для роутера можна зробити з підручних засобів, але багато хто має все необхідне для цього.
Для цього нам потрібен автомобільний акумулятор на 12 Вольт, він не повинен бути новим і дорогим, згодиться і старий, який вже не поставиш у машину. До нього також потрібні дроти, затискачі, їх ще називають «крокодилами» та штекери для роутера.
Важливий момент: Інтернет має бути з оптоволоконним з’єднанням.В іншому випадку цей метод працювати не буде. Одразу заспокоїмо, переважна більшість провайдерів використовує саме такий кабель, але потрібно уточнення. Дізнатись який саме кабель використовує ваш провайдер можна на його сайті або у службі підтримки.
Для підключення кабелю до акумулятора потрібно, дотримуючись полярності, прикрутити дроти кабеля за допомогою «крокодилів» і припаяти штекери – вони потрібні для роутера.
Якщо встановити один із затискачів перехідник на прикурювач і автомобільний зарядний пристрій – можна заряджати і телефон.
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