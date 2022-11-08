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Кто такой академик Чекмарев в честь которого названа улица в Днепре

Сегодня 15:05
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Прогуливаясь по улицам Днепра часто, мы не задумываемся в честь кого они названы. В городе немало «троп», которые хоть и носят «имена» людей, сделавших много для развития города или его промышленности, но при этом эти фамилии мало что говорят обычному горожанину.

Новости Днепра про Кто такой академик Чекмарев в честь которого названа улица в Днепре

В этом году исполнилось 110 лет со дня рождения академика Александра Чекмарева. Его именем названа одна из улиц в Днепре, однако оно мало что говорит обычному горожанину.

Александр Чекмарев считается основателем украинской научной школы металлургов-прокатчиков. Всю жизнь он прожил в промышленном городе, работая над тем, чтобы развивать отрасль.

Чекмарев окончил заводское отделение горного института, работал инженером на «Петровке» и с 1930 года стал преподавателем одного из новых на то время вузов Днепра. В течение 43 лет он руководил профильной кафедрой обработки металлов в бывшей Днепровской металлургической академии. Под его руководством тут были проведены различные исследования по производству бесшовных труб, были найдены различные способы их холодной прокатки и сварки. Суть исследований в том, что при отсутствии швов в трубах их срок эксплуатации по сравнению с аналогичными изделиями со сварным швом стал намного больше. Сегодня нам кажется это простым и логичным, но несколько десятков лет назад это был прорыв в науке, особенно важный для такого промышленного города, как Днепр.

Новости Днепра про Кто такой академик Чекмарев в честь которого названа улица в Днепре

 

В 1941 году он изобрел аппарат для точной прокатки и прокатки металла по минимальным допускам, а позже усовершенствовал метод холодного проката конструкционной листовой стали. Суть этих нововведений была в том, что сталь холодного проката – это металл, прошедший дополнительную обработку и сделавший продукт более прочным, чем если бы металл был обработан с помощью горячего проката. Сегодня это кажется просто и понятно, но более 70 лет назад эти технологии помогали сократить время работы с металлом, сделать его более прочным при минимальных вложениях средств.

Александр Чекмарев, вместе с другими металлургами и учеными помогал улучшить производство металла в нашем регионе, разрабатывал «схемы» как при тех же энергозатратах получить более качественную сталь.

Работал в Институте черной металлургии и вместе с тем консультировал прокатчиков «Криворожстали».

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