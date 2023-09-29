Лелека веселив людей на шкільному святі у селі Миролюбівка. Про це повідомляє телеграм-канал “Дніпро Обласний”.
Птах не боявся людей, а навпаки бродив у натовпі та приймав частування від присутніх. Місцеві напоїли та нагодували крилатого. Вважається, що ручні лелеки – рідке явище. Вони живуть поруч з людьми, але не часто з ними контактують.
Місцеві вважають, що це добрий знак.
Зауважимо, що це не вперше, коли лелека оселився посеред людей. Раніше схожа історія трапилася в П’ятихатках, де птах проводжав людей на вокзалі.
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