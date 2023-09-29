Ходив у натовпі та приймав гостинці: на Дніпропетровщині лелека завітав на свято до людей

У селищі Миролюбівка Новомосковського району лелека завітав на масовий захід.

Лелека веселив людей на шкільному святі у селі Миролюбівка. Про це повідомляє телеграм-канал “Дніпро Обласний”.

Птах не боявся людей, а навпаки бродив у натовпі та приймав частування від присутніх. Місцеві напоїли та нагодували крилатого. Вважається, що ручні лелеки – рідке явище. Вони живуть поруч з людьми, але не часто з ними контактують.

Місцеві вважають, що це добрий знак.

Зауважимо, що це не вперше, коли лелека оселився посеред людей. Раніше схожа історія трапилася в П’ятихатках, де птах проводжав людей на вокзалі.

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