Ходив у натовпі та приймав гостинці: на Дніпропетровщині лелека завітав на свято до людей - Днепр Инфо
Ходив у натовпі та приймав гостинці: на Дніпропетровщині лелека завітав на свято до людей
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Сегодня 14:06

У селищі Миролюбівка Новомосковського району лелека завітав на масовий захід.

Новости Днепра про Ходив у натовпі та приймав гостинці: на Дніпропетровщині лелека завітав на свято до людей

Лелека веселив людей на шкільному святі у селі Миролюбівка. Про це повідомляє телеграм-канал “Дніпро Обласний”.

Птах не боявся людей, а навпаки бродив у натовпі та приймав частування від присутніх. Місцеві напоїли та нагодували крилатого. Вважається, що ручні лелеки – рідке явище. Вони живуть поруч з людьми, але не часто з ними контактують. 

Місцеві вважають, що це добрий знак. 

Зауважимо, що це не вперше, коли лелека оселився посеред людей. Раніше схожа історія трапилася в П’ятихатках, де птах проводжав людей на вокзалі. 

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Новости Днепра про Ходив у натовпі та приймав гостинці: на Дніпропетровщині лелека завітав на свято до людейУкраїнська

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