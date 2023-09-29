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Голуби миру та синьо-жовті квіточки: у Кривому Розі в одному із парків з’явилося “дерево життя” (ФОТО)

Сьогодні 08:38
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Новий арт-обʼєкт встановили у парку “Щастя”, що у Східному мікрорайоні.

Новости Днепра про Голуби миру та синьо-жовті квіточки: у Кривому Розі в одному із парків з'явилося “дерево життя” (ФОТО)

28 вересня у Кривому Розі з’явився новий арт-обʼєкт під назвою «Символічне дерево життя».

Про це повідомила місцева жителька Світлана Хватова у Facebook.

У парку “Щастя” встановили новий арт-обʼєкт «Символічне дерево життя». Не один захід у нас не відбувається без проведення символічних акцій, таких як «Вшанування пам’яті полеглих», «Писанки Перемоги», «Сонечки надії» тощо, коли ми разом з дітьми прикрашаємо дерева патріотичними символами, зробленими власними руками. Тепер увага до символів буде прикута саме на символічному дереві, – написала вона. 

Новости Днепра про Голуби миру та синьо-жовті квіточки: у Кривому Розі в одному із парків з'явилося “дерево життя” (ФОТО)

Новости Днепра про Голуби миру та синьо-жовті квіточки: у Кривому Розі в одному із парків з'явилося “дерево життя” (ФОТО)

В суботу, 30 вересня, о 16:00 біля символічного дерева пройде акція «Дякую ЗСУ за кожний новий день!»

Усі охочі можуть взяти участь.

Новости Днепра про Голуби миру та синьо-жовті квіточки: у Кривому Розі в одному із парків з'явилося “дерево життя” (ФОТО)

Новости Днепра про Голуби миру та синьо-жовті квіточки: у Кривому Розі в одному із парків з'явилося “дерево життя” (ФОТО)

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Новости Днепра про Голуби миру та синьо-жовті квіточки: у Кривому Розі в одному із парків з'явилося “дерево життя” (ФОТО)Українська

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