У бою за Україну загинув голова чеченської общини Кривого Рогу

Вічна слава!

На війні за Україну загинув військовий Магомед-бей Ганієв, який воював у батальйоні імені шейха Мансура. З 2021 року він очолював чеченську діаспору Кривого Рогу.

Сумну звістку повідомив на своїй сторінці у Facebook депутат Верховної Ради Андрій Лозовий.

На привеликий жаль, є підтвердження, що в бою на Запорізькому напрямку загинув голова чеченської общини Кривого Рогу Магомед-бей Ганієв. Спочивай з миром, Мага. ІншАлла! Помоліться за його душу по-своєму: кому як з Богом приємніше. Або просто згадайте добрим словом, – написав він.

Як пише видання “Рудана”, військовий був родом із Інгушетії, проживав у Кривому Розі й з 2021 року був головою чеченської громади міста. Магомед професійно займався спортом та мав родину – дружину та доньок.

У своєму заповіті військовий просив поховати його на мусульманському цвинтарі в Києві.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким полеглого воїна! Вічна слава Герою!

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