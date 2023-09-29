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У бою за Україну загинув голова чеченської общини Кривого Рогу

Сьогодні 07:29
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Вічна слава!

Новости Днепра про У бою за Україну загинув голова чеченської общини Кривого Рогу

На війні за Україну загинув військовий Магомед-бей Ганієв, який воював у батальйоні імені шейха Мансура. З 2021 року він очолював чеченську діаспору Кривого Рогу.

Сумну звістку повідомив на своїй сторінці у Facebook депутат Верховної Ради Андрій Лозовий.

На привеликий жаль, є підтвердження, що в бою на Запорізькому напрямку загинув голова чеченської общини Кривого Рогу Магомед-бей Ганієв. Спочивай з миром, Мага. ІншАлла! Помоліться за його душу по-своєму: кому як з Богом приємніше. Або просто згадайте добрим словом, – написав він.

Новости Днепра про У бою за Україну загинув голова чеченської общини Кривого Рогу

Як пише видання “Рудана”, військовий був родом із Інгушетії, проживав у Кривому Розі й з 2021 року був головою чеченської громади міста. Магомед професійно займався спортом та мав родину – дружину та доньок.

Новости Днепра про У бою за Україну загинув голова чеченської общини Кривого Рогу

У своєму заповіті військовий просив поховати його на мусульманському цвинтарі в Києві.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким полеглого воїна! Вічна слава Герою!

Новости Днепра про У бою за Україну загинув голова чеченської общини Кривого Рогу

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Новости Днепра про У бою за Україну загинув голова чеченської общини Кривого РогуУкраїнська

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