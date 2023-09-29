У бою за Україну загинув голова чеченської общини Кривого Рогу

На війні за Україну загинув військовий Магомед-бей Ганієв, який воював у батальйоні імені шейха Мансура. З 2021 року він очолював чеченську діаспору Кривого Рогу.
Сумну звістку повідомив на своїй сторінці у Facebook депутат Верховної Ради Андрій Лозовий.
На привеликий жаль, є підтвердження, що в бою на Запорізькому напрямку загинув голова чеченської общини Кривого Рогу Магомед-бей Ганієв. Спочивай з миром, Мага. ІншАлла! Помоліться за його душу по-своєму: кому як з Богом приємніше. Або просто згадайте добрим словом, – написав він.
Як пише видання “Рудана”, військовий був родом із Інгушетії, проживав у Кривому Розі й з 2021 року був головою чеченської громади міста. Магомед професійно займався спортом та мав родину – дружину та доньок.
У своєму заповіті військовий просив поховати його на мусульманському цвинтарі в Києві.
Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким полеглого воїна! Вічна слава Герою!
Читайте також:
Автор:
Росіяни продовжують тероризувати Дніпропетровщину. Уночі вони атакували Нікопольський та Синельниківський…
На Дніпропетровщині медики рятували пораненого мотоцикліста.
Офіцер відділу логістики однієї із військових частин крав пальне.
Росіяни скерували на Нікополь кілька дронів.