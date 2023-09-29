Ходил в толпе и принимал гостинцы: на Днепропетровщине аист пришел на праздник к людям

В поселке Миролюбовка Новомосковского района аист посетил массовое мероприятие.

Аист веселил людей на школьном празднике в селе Миролюбовка. Об этом сообщает телеграм-канал «Днепр Областной».

Птица не боялась людей, а наоборот бродила в толпе и принимала угощение от присутствующих. Местные напоили и накормили крылатого. Считается, что ручные аисты – редкое явление. Они живут рядом с людьми, но не часто с ними контактируют.

Местные полагают, что это хороший знак.

Заметим, что это не первый раз, когда аист поселился среди людей. Ранее похожая история произошла в Пятихатках, где птица провожала людей на вокзале.

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