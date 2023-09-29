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Уночі росіяни атакували два райони Дніпропетровщини: є руйнування

Сьогодні 07:43
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Росіяни продовжують тероризувати Дніпропетровщину. Уночі вони атакували Нікопольський та Синельниківський райони.

Новости Днепра про Уночі росіяни атакували два райони Дніпропетровщини: є руйнування

По Нікопольщині ворог бив з артилерії – під ворожий удар потрапили сам Нікополь, Покровська та Мирівська громади.

На щастя, обійшлося без руйнувань та постраждалих.

Про це повідомив Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради. 

Вдарили росіяни і по Великомихайлівській громаді Синельниківського району. Внаслідок обстрілу загорівся приватний будинок, пожежу ліквідували.

Люди не постраждали, але знищені будинок та господарська споруда.

Новости Днепра про Уночі росіяни атакували два райони Дніпропетровщини: є руйнування

Новости Днепра про Уночі росіяни атакували два райони Дніпропетровщини: є руйнування

Будь ласка, не ігноруйте тривоги та бережіть себе!

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Новости Днепра про Уночі росіяни атакували два райони Дніпропетровщини: є руйнуванняУкраїнська

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