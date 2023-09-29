Уночі росіяни атакували два райони Дніпропетровщини: є руйнування

По Нікопольщині ворог бив з артилерії – під ворожий удар потрапили сам Нікополь, Покровська та Мирівська громади.
На щастя, обійшлося без руйнувань та постраждалих.
Про це повідомив Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради.
Вдарили росіяни і по Великомихайлівській громаді Синельниківського району. Внаслідок обстрілу загорівся приватний будинок, пожежу ліквідували.
Люди не постраждали, але знищені будинок та господарська споруда.
Будь ласка, не ігноруйте тривоги та бережіть себе!
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Вічна слава!
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