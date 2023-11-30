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Хазяйновитий мешканець Кам’янського обікрав свого друга, в якого гостював: що вкрав

Сьогодні 19:25
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Мешканець Кам'янського, не спитавши, забрав у свого друга електроінструмент.

Новости Днепра про Хазяйновитий мешканець Кам'янського обікрав свого друга, в якого гостював: що вкрав

Мешканець Кам’янського приїхав погостювати до свого друга в одне із селищ району. Господар люб’язно впустив товариша до себе додому, але як виявилося пізніше знайомий вирішив непомітно прихопити з собою електроінструмент, який зберігався в сараї. 

Не попрощавшись, хазяйновитий чоловік втік разом з приладом і більше 36-річний житель селища в Кам’янському районі його не бачив. Потерпілий вирішив поскаржитися на знайомого до поліції. 25 жовтня правоохоронці отримали від нього заяву та почали розслідувати злочин. 

Деякий час крадія не вдавалося знайти, але згодом поліцейський офіцер Криничанської громади помітив громадянина, який підходив за описом. Як виявилося, це був чоловік, який вкрав з собою електроінструмент. 

28 листопада підозрюваному оголосили про підозру. Позаяк під час воєнного часу будь-які крадіжки вважаються кримінальним правопорушенням, тому чоловіку загрожує від п’яти до восьми років ув’язнення за статтею 185 КК України. 

Долю чоловіка вирішуватиме суд. 

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що парі з Кривого Рогу, яка намагалася продати свою 3-річну доньку подовжили термін арешту. Матір та її співмешканець проведуть за ґратами ще щонайменше 50 днів. 

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Новости Днепра про Хазяйновитий мешканець Кам'янського обікрав свого друга, в якого гостював: що вкравУкраїнська

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