Хозяйственный житель Каменского обворовал своего друга, у которого гостил: что украл

Житель Каменского, не спросив, забрал у своего друга электроинструмент.

Житель Каменского приехал погостить к своему другу в один из поселков района. Хозяин любезно впустил товарища к себе домой, но как оказалось позже знакомый решил незаметно прихватить с собой хранившийся в сарае электроинструмент.

Не попрощавшись, хозяйственный мужчина скрылся вместе с прибором и больше 36-летний житель поселка в Каменском районе его не видел. Потерпевший решил пожаловаться на знакомого в полицию. 25 октября правоохранители получили от него заявление и начали расследовать преступление.

Некоторое время вора не удавалось найти, но впоследствии полицейский офицер Криничанского общества заметил подходящего по описанию гражданина. Как оказалось, это был мужчина, укравший с собой электроинструмент.

28 ноября подозреваемому объявили о подозрении. Так как во время военного времени любые кражи считаются уголовным правонарушением, поэтому мужчине грозит от пяти до восьми лет заключения по статье 185 УК Украины.

Судьбу мужчины будет решать суд.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что паре из Кривого Рога, пытавшейся продать свою 3-летнюю дочь, продлили срок ареста. Мать и ее сожитель проведут за решеткой еще не менее 50 дней.

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