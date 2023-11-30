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  • Свята за ґратами проведе пара з Кривого Рогу, яка хотіла продати 3-річну доньку збоченцю з РФ

Свята за ґратами проведе пара з Кривого Рогу, яка хотіла продати 3-річну доньку збоченцю з РФ

Сьогодні 18:40
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Матір та її співмешканця, які знімали порно з неповнолітньою донькою залишили під вартою.

Новости Днепра про Свята за ґратами проведе пара з Кривого Рогу, яка хотіла продати 3-річну доньку збоченцю з РФ

Пара проведе за ґратами щонайменше новорічні свята – арешт продовжили до 7 січня, пише видання “Свої”. 

Мова йде про матір та її співмешканця з Кривого Рогу, які намагалися продати доньку збоченцю з РФ. Дорослих, що знімали порно з 3-річною дівчинкою викрили в жовтні. У телефоні підозрюваних знайшли відео з дитиною, де над нею чинили сексуальне насильство. Як виявилося пізніше, це робили на камеру для того, щоб показати “клієнту”. 

У телефоні жінки знайшли листування з абонентом “Линк”, який має російський номер. Це був чоловік з Новосибірська, який хотів купити маленьку дівчинку. У чаті мати обговорювала з чоловіком деталі угоди. Продати дитину підозрювана погодилася за 30 тисяч доларів.

30 листопада Центрально-Міський суд продовжив термін тримання під вартою для матері та її співмешканця. Для жінки – ще 39 днів під вартою без права внесення застави, для її коханця – стільки же з можливістю внести понад 2 млн грн.

Нагадаємо, про резонансний злочин прокуратура повідомила на початку жовтня. Тоді було відомо тільки про виготовлення порнографічного матеріалу, але згодом з’ясувалися моторошні подробиці. 

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Новости Днепра про Свята за ґратами проведе пара з Кривого Рогу, яка хотіла продати 3-річну доньку збоченцю з РФУкраїнська

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