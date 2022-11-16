Графіки відключень не діють, знеструмлення може статися будь-коли, – Резніченко

Учора російські окупанти вкотре обстріляли енергетичну інфраструктуру країни.

Через це по всій Україні ввели відключення електроенергії, Дніпропетровщина – не виняток.

Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, графіки відключень зараз не діють. А це означає, що знеструмлення може статися у будь-який час.

За його словами, зараз в області без електрики до 300 000 абонентів. Критична інфраструктура заживлена.

Енергосистема країни знесилена російськими ударами і не витримує навантаження. Відключення необхідні для того, щоб стабілізувати її та запобігти аваріям. Вмикаємо режим тотальної економії. Повсюди і повсякчас. Тримаємо повними зарядні пристрої. Маємо напоготові ліхтарики та батарейки. Набираємося терпіння і впертості. Як би складно не було, витримаємо, – зазначив Валентин Резніченко.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині почався блекаут через масовану ракетну атаку.

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